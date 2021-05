Aldi: Kundinnen schlendern durch Tiefkühl-Abteilung – plötzlich kommt ihnen diese geniale Idee

Ein Einkauf bei Aldi kann schon mal zu äußerst kreativen Ideen führen!

So ist es etwa bei einem Bummel bei Aldi in Amerika geschehen. Was ein paar Frauen mit einer Tüte tiefgekühlten Früchten gemacht haben, macht einen skurrilen, aber auch leckeren Eindruck!

Aldi: Neue Art der Abkühlung aus Amerika

Während der Corona-Pandemie einen kühlen Kopf behalten? Das fällt einem nicht immer leicht. Ein paar Frauen aus Amerika haben aber einen Weg gefunden, sich auf eine fruchtige Art abzukühlen... SO beschrieb es auch Mandy Allen gegenüber der „Today“.

Diese Idee kam auf Facebook so gut an, dass sie sich nun rasant im Netz verbreitet und das Potenzial hat, ein Trend im Sommer zu werden.

Aldi: Selbstgemachte „Capri-Sonne“ aus Amerika

Ein Fruchtgetränk der etwas anderen Art. Ein paar Amerikanerinnen kamen auf die sommerliche Idee die „Capri-Sonne“ beziehungsweise „Capri-Sun“, wie sie mittlerweile heißt, selber nachzumischen. Dafür haben sie einen Beutel mit gemischten tiefgekühlten Früchten genommen und etwas von Aldi's Fruchtcocktails dazu gemischt. Dann noch einen Strohhalm rein und fertig!

Auf eine „Capri-Sonne“-Alternative sind ein paar Frauen aus Amerika gekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Norbert Schmidt

„Wir haben einfach einen wiederverschließbaren Beutel mit einem Tiefkühlfrüchte-Mix aus dem Tiefkühlfach genommen, eine ganze Flasche Wein reingeschüttet und die Tüte wieder verschlossen“. erklärte Allen gegenüber der „Today“.

Der beste Schritt zur fertigen Idee fehlte aber noch...

Aldi: Auch als alkoholfreie Variante für Kinder

„Der beste Teil war Melissas Idee“, erzählte Allen weiter, „und zwar einen Strohhalm in die wiederverschließbare Tüte reinstecken und eine überraschend große Menge an Früchten schlürfen.“

„Wenn du deine Augen schließt und einen Schluck nimmst, kannst du den Strand riechen“, fügte Allen begeistert hinzu, wie „Today“ berichtet.

Natürlich gibt es die Frucht-Cocktail-Version auch ohne Alkohol für kleine Kinder: Dann ersetzt man einfach den Wein durch Orangensaft. (ali)