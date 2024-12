Aldi-Kunde macht gefährliche Entdeckung und warnt andere: „Aufpassen!“

Wie jedes Jahr gab es auch dieses Mal bei Aldi Süd ein Weihnachtsgewinnspiel. Der sogenannte „Aldiventskalender“ ist bei den Kunden sehr beliebt. 24 Geschenke konnte man dabei gewinnen. Doch wie immer gab es auch hier einige Gefahren.

Und diese Gefahren lauten Kriminelle. Mit einem Fake-Gewinnspiel wurde mal wieder versucht, Aldi-Kunden auf die falsche Fährte zu locken. Die gefährliche Entdeckung machte jetzt ein Kunde und warnte sofort.

Aldi: Weihnachtsgewinnspiel sehr beliebt

Vom 1. bis zum 24. Dezember konnten Kunden von Aldi Süd beim Weihnachtsgewinnspiel „Aldiventskalender“ mitmachen und täglich viele Preise gewinnen. Neben einem neuen Auto oder Smartphone gab es auch die große Chance auf eine Kreuzfahrt. Die Gewinner dürften sich bestimmt über die Preise freuen.

Kurze Hoffnung auf den Hauptgewinn hatte auch ein Kunde, der dann aber schnell gemerkt hatte: Es ist leider nur ein Fake. „Beinahe hätte ich mir doch tatsächlich von irgendwelchen Dreckbacken den perfekten Hauptgewinn gesichert – vermutlich einen fetten Virus, Malware oder was auch immer“, schreibt er wütend auf Facebook.

Und er warnt: „Passt bitte auf! Diese Mail ist ein Fake. Schaut euch immer zuerst genau an, welcher Absender euch was gesendet hat und auf welche Seite man euch leiten will.“

Kunde entdeckt Fake-Gewinnspiel

Meistens kann man direkt in der Mail sehen, ob es sich bei dem Absender tatsächlich um das Unternehmen handelt oder nicht. Der Aldi-Kunde hat dabei auch ein Screenshot gepostet, auf dem man sehen kann, dass es nicht die Mail-Adresse der Discounter-Kette ist. „Aufpassen“, warnt er die anderen Kunden.

Die betrügerischen Fake-Mails häufen sich seit Jahren schon. Aldi und anderen Supermärkten sowie Discountern ist dies auch schon bekannt. Die Verbraucherzentrale warnt vor diesen üblen Maschen. Am besten sollte man bloß nicht auf die Links klicken, die in den meisten Mails drin sind. Diese Mails sollten unbeantwortet in den Spam-Ordner verschoben werden.