Aldi: Revolution an der Kasse – Kunden müssten sich umstellen

Kassen-Revolution bei Aldi! Zweifellos gilt Künstliche Intelligenz, also KI, als eines der Trend-Themen des Jahres 2023. Tech-Unternehmen wie Microsoft (ChatGPT), Google oder Amazon überbieten sich dabei mit ihren Tools. Auch andere Firmen erforschen, wie KI Mehrwert für sich und Kunden schafft. Jetzt ist auch Discounter-Riese Aldi auf den Zug aufgesprungen – mit einem regelrechten Hechtsprung!

Wie jetzt bekannt wird, nutzt Aldi Künstliche Intelligenz, um an Self-Scanning-Kassen Artikel automatisch zu identifizieren! Dafür sorgt eine extra angebrachte Kamera, die dank KI und Computer Vision erkennt, um welches Gemüse oder Obst es sich handelt. Ohne, dass der Kunde umständlich Sorte eingeben muss…

Aldi: Revolution an der Kasse

Erste Praxistests laufen bereits bei Aldi in Köln, so Lebensmittel-Professor Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg auf LinkedIn. Laut des Experten funktionieren die Praxistests, der Prozess sei schneller und besser als bei anderen Self-Scanning-Kassen. Kunden müssen sich umstellen, wenn das System zum neuen Standard wird: Sie können Gemüse oder Obst, die oft keinen Barcode haben, einfacher abkassieren – es reiche ein Hinhalten in die Spezial-Kamera.

Das Produkt wird automatisch erkannt, der Bildschirm zeigt eine kurze Auswahlliste oder sogar den konkreten Artikel an. Dann wählt man den Artikel einfach aus. Im Durschnitt brauche jeder Kunde nur noch drei Sekunden für das Erfassen des Artikels – von zuvor 15 Sekunden, so der Forscher weiter.

Kunden müssten sich umstellen

Auch das Aldi-Personal hätte weniger Arbeit, müsste weniger eingreifen oder helfen. Irre: Die KI-Kasse lerne permanent dazu, erkenne auch neue Artikel im Sortiment und speichere alle neuen Bilder einer Obst- oder Gemüsesorte – schließlich sieht beispielsweise jede Banane ja anders aus. Und auch gegen Betrug sei das System gewappnet, sollte man beispielsweise (versehentlich oder bewusst) eine geringere Anzahl an Äpfeln angeben als man eigentlich kaufen will.

Mehr News:

Laut „Retail Optimsiers“ teste Aldi Süd das KI-Kassen-System noch, es sei nicht entschieden, ob es bundesweit ausgerollt werde. Neben Köln wird die kleine Kunden-Revolution auch in Aachen auf die Probe gestellt. Ausgang ungewiss, eine Tendenz ist aber schon erkennbar…