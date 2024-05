Aldi-Kassierer blickt aufs Warenband – und kann nicht fassen, was eine Kundin treibt

Na, was war denn da los? Ein Aldi-Kassierer staunte nicht schlecht, als eine Kundin vor dem Pfingstwochenende ihre Waren aufs Band legte.

Die Auswahl der Produkte machte den Aldi-Angestellten so perplex, dass er den Kassenbon in den Sozialen Medien veröffentlichte. Viele hatten sofort den gleichen Verdacht.

Aldi-Kassierer baff von diesem Einkauf

Bananen, Bananen und noch mehr Bananen. Ein Aldi-Kassierer konnte am Freitag (17. Mai) kaum glauben, welche Mengen an Obst eine Kundin da bei ihm aufs Band legen sollte. Die Menge war so groß, dass der Kassierer mehrere Anläufe brauchte, um die Früchte abzuwiegen. Die gesamte Ware hatte einfach nicht auf die Waage gepasst. Am Ende waren es knapp 16 Kilogramm!

„An alle, die sich fragen, ob es die Personen aus den Matherätseln, die verrückte Mengen an Obst kaufen, wirklich gibt: Ja, es gibt sie und ich habe so eine Person heute getroffen“, erklärte der Aldi-Mitarbeiter danach bei „Reddit“. Viele User mussten gleich an die Veganerin Johanna denken, die durch ihre Liebe zum geschwungenen Obst nur noch „Bananenfrau“ genannt wird. Sie gab in einem ihrer zahlreichen TikTok-Videos an, mehr als zehn Bananen pro Tag zu essen. Ihre Einkäufe sprechen für sich:

Aldi-Kassierer klärt auf

Andere Reddit-Nutzer spekulierten, ob es sich möglicherweise um einen gewerblichen Einkauf gehalten haben könnte. Es sei nicht ungewöhnlich, dass etwa Eisdielen oder kleinerer Imbisse ihre Einkäufe in der näheren Umgebung erledigen. Das sei häufig günstiger als die Ersparnis beim Großmarkt, wenn die Spritkosten mit einberechnet werden.

Doch es handelte sich weder um die Bananenfrau noch um einen gewerblichen Einkauf: „Die Kundin meinte, sie bräuchte die Menge für ein Sportfest an der Schule“, brachte der Aldi-Verkäufer Licht ins Dunkel. Dort konnten sich die Schülerinnen und Schüler offenbar über eine mächtige Vitaminbombe freuen.