Aldi: „Heißeste Kassiererin“ mit heftigem Geständnis – „Bin wirklich nicht klar gekommen“

Vor rund eineinhalb Jahren verdrehte sie den Kunden bei Aldi reihenweise den Kopf: Elaine Victoria zeigte ihren Arbeitsalltag an der Discounter-Kasse in einem Videoclip auf der Plattform TikTok – nicht ahnend, dass sich ihr Leben dadurch komplett verändern würde.

Die Klickzahlen für den Clip der damals 19-jährigen Aldi-Kassiererin schossen in die Höhe, Medien kürten Elaine zur „heißesten Kassiererin Deutschlands“. Mittlerweile hat die junge Frau fast 260.000 Instagram-Follower, auf TikTok folgen ihr sogar unglaubliche 1,5 Millionen Nutzer.

Da liegt der Karriere-Plan doch eigentlich auf der Hand: Den Aldi-Job schmeißen und als Influencerin durchstarten. Doch ganz so einfach war das nicht – und fast hätte Elaine diesen Traum sogar völlig aufgegeben.

Aldi: „Heißeste Kassiererin“ Elaine packt aus

„Alle haben mich belächelt, niemand hat daran geglaubt“, erzählt Elaine im Interview mit „t-online“. Der plötzliche Erfolg schockte dann sowohl sie als auch ihr Umfeld: „Es war ja wirklich von der einen auf die andere Nacht. Ich bin von heute auf morgen in ein anderes Leben gesprungen.“

Doch dieses neue Leben im Rampenlicht bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. „Ich kann nicht mehr in ein Einkaufszentrum gehen, vor allem auch mit meinem Freund zusammen“, erzählt Elaine – und berichtet von der Aufdringlichkeit einiger Fans: „Die laufen dir hinterher, egal ob du mit deiner Familie zusammen bist, ob du beim Essen bist, es ist teilweise Menschen wirklich egal und die crashen dann teilweise wirklich so in dein Leben rein.“

Von der Aldi-Kasse ins Influencer-Leben

Solche Szenen gehen an der jungen Frau nicht spurlos vorbei. „Ich war wirklich eine Zeit lang am überlegen, ob ich das Influencer-Leben aufgeben soll, weil ich damit wirklich nicht klar gekommen bin“, gibt sie offen und ehrlich zu. „Es braucht auf jeden Fall seine Zeit. Jetzt mittlerweile weiß ich gut damit umzugehen, aber es war auf jeden Fall nicht einfach am Anfang.“

Unterkriegen lassen will sich die ehemalige Aldi-Kassiererin auf keinen Fall. Vor allem im Bereich Beauty und Fashion will sie auf ihren Social-Media-Kanälen jetzt erst recht durchstarten.