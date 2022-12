Aldi: Männer müssen jetzt stark sein – die heißeste Kassiererin Deutschlands hat geheiratet

Die durch ein viral gegangenes TikTok-Video bekannt gewordene Aldi-Kassiererin Elaine Victoria hat schon seit einiger Zeit umgesattelt und ist nun Influencerin. Früher ließ sie Männerherzen mit ihren Tanzeinlagen höherschlagen. Nun jedoch scheint sie in festen Händen.

Die 20-jährige ehemalige Aldi-Angestellte hat ihren Traummann nun sogar geheiratet, wie sie und ihr frisch Angetrauter nun verraten.

Aldi: Heißeste Kassiererin unter der Haube

Mit einem TikTok-Video, dass sie tanzend hinter einer Kasse zeigte, hat sich Elaine Victoria damals einen Namen gemacht. Schnell gab sie ihren Job beim Discounter auf und sattelte um. Als Influencerin bescherte sie ihren Fans noch mehr sexy Auftritte und Fotos.

Doch dann bereitet sie den männlichen Fantasien ein jähes Ende, als sie ihren Freund Jamal Edin El-Bahri kennenlernte. Die Beziehung mit dem 25-jährigen TikTok-Star machten beide öffentlich. Bei Instagram wollten aber nicht alle auch glauben, dass die beiden wirklich zusammen seien und nicht nur für PR und Aufmerksamkeit so tun.

Um die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung zu beweisen, reagierte Elaine Victoria nun mit einem Foto. Darauf sind sie und ihr Freund im Auto zu sehen. Sie hält einen Blumenstrauß in der Hand. „Das war an dem Tag, wo wir islamisch geheiratet haben, also ja, unsere Beziehung ist echt“, kommentiert sie das Bild.

Aus der Traum

Aus ist also der Traum für viele Männer, die gehofft hatten, der „heißtesten Aldi-Kassiererin Deutschland“ näher zu kommen. Schon vor vier Monaten haben die Influencer geheiratet. Warum sie das nicht gleich öffentlich gemacht haben? Die 20-Jährige erklärte es sei „eine Sache zwischen uns und Allah“. Für die islamische Hochzeitszeremonie war sie sogar zum Glauben ihres Partners konvertiert. Fotos und Videos von der Feier gibt es zwar, doch wollen die zwei diese nicht mit ihren Fans teilen.

Warum nicht El-Bahri alias JamooTV konvertiert sei, erklärte der 25-Jährige ebenfalls in den Sozialen Medien. „Weil es nur eine wahre Religion gibt und außerdem war sie vorher nicht gläubig.“