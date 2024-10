Aldi packt aus: So viel verdienen Kassierer wirklich

Viele sehen sie jeden Tag, man lächelt sie an, drückt ihnen bei Bedarf die Geldscheine in die Hand und hat die Begegnung schon wieder vergessen. Dabei ist ihre Arbeit extrem wichtig! Schließlich sind sie dafür verantwortlich, dass wir unser leckeres Lebensmittel bekommen.

Doch die Rede ist nicht von den vielen Landwirten und Getränkehändlern, sondern von den Menschen an der Kasse. Ein Job mit viel Verantwortung, doch was verdienen die Kassierer bei Aldi eigentlich?

Aldi: Abgestempelt und belächelt – Kassierer als Geringverdiener?

Arbeiten bis spät in die Nacht, früh aufstehen, dazu Wochenend- und Feiertagsarbeit – und die Liste ist noch lange nicht zu Ende. Dabei müssen sich Kassierer nicht nur mit Zeitdruck, sondern vor allem mit nörgelnden Kunden herumschlagen. Schließlich kommt es immer wieder vor, dass sich der eine oder andere über ein Produkt oder die Geschwindigkeit an der Kasse beschwert.

Zwar sind sich viele der vielfältigen Aufgaben bewusst, dennoch werden Menschen belächelt, wenn sie stolz verraten, dass sie bei Aldi eine Ausbildung zur Kassiererin machen. Der Grund dafür? Viele sind der Meinung, dass man in einem solchen Beruf nicht viel verdient. Aber ganz im Gegenteil, wie sich jetzt herausstellt!

„attraktive Gehälter“: Verkäufer erhalten einen guten Lohn und zahlreiche Leistungen

So offenbart eine Sprecherin der Supermarkt-Kette gegenüber RTL: „Mitarbeiter:innen von Aldi Süd profitieren von sehr attraktiven Gehältern und weiteren Leistungen.“ Und weiter: „Kassierer:innen bei Aldi Süd erhalten zwischen 15 und 19,59 Euro.“ Nach der Ausbildung steigt das Gehalt logischerweise noch an – in Zahlen? Der Stundenlohn liegt dann bei ungefähr 16, 35 Euro – bis 21, 26 Euro.

Diese Zahlen dürften sehr wahrscheinlich nicht ins Schubladendenken vieler Kunden passen, die dem Personal an der Kasse sonst nur wenig bis gar keine Beachtung schenken.