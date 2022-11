Aldi, Netto und Co: Preise sollen weiter steigen – „Wird leider noch schwieriger“

Besonders an den Kassen von Aldi, Netto und Co ist die Inflation für die Kunden deutlich zu spüren. Diese müssen für Lebensmittel immer tiefer in die Taschen greifen.

Die Lage scheint sich nicht zu entspannen. Ganz im Gegenteil: Aldi, Netto und Co rechnen mit weiteren Preissteigerungen.

Aldi, Netto und Co: Kunden stehen Preissteigerungen bevor

Die Inflation hat die Verbraucher in Deutschland weiterhin fest in der Hand. Viele von ihnen müssen mit ihrem Geld haushalten und in manchen Bereichen Abstriche machen. Auf Lebensmittel kann jedoch niemand verzichten.

Laut der „Lebensmittel Zeitung“ haben allerdings auch die Märkte mit den Konsequenzen der Wirtschaftslage zu kämpfen. Gerade Discounter wie Aldi, Netto und Co gelten eigentlich als Adresse für hochwertige Produkte zu niedrigen Preisen. Trotzdem können die Unternehmen an eben jenen niedrigen Preise kaum noch festhalten.

Ein Aldi-Sprecher geht davon aus, „dass die Zeiten leider noch schwieriger werden könnten“. Weitere Preissteigerungen ließen sich nicht vermeiden. Ob es Obst und Gemüse oder andere Lebensmittel betrifft, sei noch offen.

Aldi, Netto und Co erzielen trotzdem Gewinne

In der Zwischenzeit versuche der Discounter, diese Entwicklung durch Rabattaktionen abzufedern. Der „Lebensmittel Zeitung“ zufolge habe Aldi Süd trotz der schwierigen Situation dennoch Gewinne erzielen können.

Dabei sind es vor allem die kostengünstigeren Eigenmarken des Discounters, auf die die Menschen setzen, um während der Inflation Geld zu sparen.