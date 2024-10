Aldi: Kunde kauft Bio-Eier – als er sie öffnet, fällt er vom Glauben ab

Seit Jahrzehnten ist Aldi für viele Menschen der Discounter des Vertrauens, wenn es um gute und günstige Lebensmittel gibt. Neben Eigenmarken und bekannten Labels hat Aldi auch immer mehr Bioware im Sortiment, was ein Besuch bei dem Discounter natürlich noch attraktiver macht.

Ein Kunde dachte sich, dass er mit dem Kauf von zehn Bio-Eiern eine gute Wahl getroffen hat – doch als er den Karton zuhause öffnet und die Eier verzehren möchte, kann er kaum glauben, was er sieht.

Aldi-Kunde kauft Bio-Eier und erlebt Überraschung

Auch wenn Kunden bei Aldi vor allem günstig einkaufen wollen, sind auch viele Menschen bereit, ein bisschen mehr für bessere (Bio-)Qualität auszugeben. So ging es auch einem Kunden, der seine Erfahrung mit den Bio-Eiern von Aldi auf der Online-Plattform „Reddit“ teilt.

So schnappte sich der Kunde einen Karton Bio-Eier, den er dann zuhause öffnete und anschließend die Eier aufschlug – und eine Überraschung erlebte! „Ich kaufe bei Aldi immer die Bio-Eierkartons, das ist das erste Mal, dass so etwas passiert ist… „, erklärt der Reddit-Nutzer in seinem Beitrag. Dann lässt er die Katze aus dem Sack: „Ich habe noch nicht alle aufgeschlagen, aber es waren fünf Eier hintereinander mit doppeltem Eigelb.“

Er kann den Zufall kaum fassen, fragt: „Hat das noch jemand erlebt? Doppeltes Eigelb kommt zwar natürlich vor, die Wahrscheinlichkeit dafür soll jedoch bei 1:1.000 liegen…“ Offenbar scheint dem Aldi-Kunden das Erlebte nicht ganz geheuer zu sein.

Aldi-Kunde soll „Lottoscheine kaufen“

Auch ein anderer Reddit-User findet das Ganze ungewöhnlich, rät: „Kaufen Sie ein paar Lottoscheine!“ In den Kommentaren gibt es aber auch viele, die schon oft doppeltes Eigelb in ihren Lebensmitten fanden.

„Das ist uns vor ein paar Wochen passiert. 10 von 12 hatten Doppeleigelb“, berichtet jemand. „Die Eier, die ich bei Aldi kaufe, haben sehr häufig zwei Eigelbe!“, bestätigt auch jemand weiteres.

Einige liefern sogar Erklärungen für das Phänomen: „Ich hatte einen Karton Eier von einer Kollegin, sie züchtet ihre eigenen Hühner… jedes einzelne Ei in diesem Karton hatte ein Doppeldotter!! Es war wild. Es waren auch die besten Eier, die ich je hatte. Das Mädchen kümmert sich wirklich fantastisch um ihre Hühner.“ Konkret auf Aldi bezogen weiß ein Kommentator sogar mehr: „Es gibt einen Bio-Eierproduzenten, der Kartons mit Doppeleigelb verkauft. Ich glaube, sie sind Co-Verpacker von Aldi, also ist es möglich, dass Sie einen Karton bekommen haben, der am Anfang der Aldi-Packung und am Ende einer Doppeleigelb-Packung war.“