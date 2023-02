Aldi, Edeka und Co. mit Revolution beim Pfand – musst auch du es bald auf diese Weise zurückgeben?

Aldi, Edeka und Co. wollen die Pfandrückgabe für ihre Kunden erleichtern. Dafür greifen die Supermärkte und Discounter nun zu einer technologischen Neuerung, die Kaufland mitentwickelt hat.

Die Testphase der neuen Pfandautomaten läuft bereits. Wenn sie sich als erfolgreich erweist, könnten auch bald weitere Filialen von Aldi, Edeka und Co. mit den modernen Geräten ausgestattet werden.

Aldi, Edeka und Co: DAS können die neuen Automaten

Die Pfandautomaten im XXL-Format können statt einzeln hintereinander auch mehrere Flaschen auf einmal annehmen – und zwar bis zu 100 Stück. Dabei ist auch egal, ob es sich um Ein- oder Mehrwegpfand handelt. Glasflaschen darfst du dort allerdings nicht hineinwerfen. Die müssen weiterhin in die normalen Automaten.

Kunden können so einfach ihren kompletten Pfandbeutel darin entleeren. Der Automat zählt, sortiert und entsorgt gleichzeitig jeden Müll oder pfandfreie Flaschen, die mit hineinfallen. Das neue System erspart den Kunden Unmengen an Zeit.

XXL-Pfandautomaten bald auch in deinem Markt?

Bis jetzt stehen die neuen Pfandautomaten in vereinzelten Filialen von Aldi, Edeka, Netto und Rewe. Aldi Nord testet den Tomra R1 seit September 2022 in einem Markt in Hattingen, NRW, voraussichtlich noch bis Juli 2023. „Nach Beendigung der Testphase werden wir die Ergebnisse sorgfältig auswerten“, äußert sich ein Pressesprecher auf Nachfrage dieser Redaktion. „Die Tests sind daher auch noch keine Implikation für weitere potenzielle Standorte in Deutschland.“

Der Pfandautomat „Tomra R1“ bei Aldi Nord. Foto: Aldi Nord

Edeka kann ebenfalls keine Prognose abgeben, wie die genossenschaftlich organisierten Märkte den weiteren Einsatz planen. Gleiches Spiel bei Rewe. Der Supermarkt bemerkt allerdings eine gewisse Beliebtheit des Tomra R1. „Angesichts der Praktikabilität und schnelleren Rückgabe für die Kunden werden diese Automaten zwangsläufig verstärkt aufgesucht, wenn sehr große Mengen an Pfandgut zurückgegeben werden sollen.“

Netto testet den Tomra High-Speed laut eigenen Angaben sogar schon seit 2021. Im vergangenen Jahr hat der Discounter den Automaten auch schon in weiteren Filialen eingesetzt, wie ein Unternehmenssprecher bestätigt. In NRW ist er zum Beispiel in Dortmund im Einsatz.