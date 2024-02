Aldi, Edeka Kaufland und Co.: Große Veränderung! Kunden hatten sich daran gewöhnt – jetzt soll alles anders werden

Irgendwie sind wir Menschen doch Gewohnheitstiere. Wir möchten am liebsten immer in unserem Stamm-Supermarkt einkaufen gehen und dort alles so vorfinden, wie es immer war. Doch bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. steht jetzt eine große Änderung bevor.

Was das ist und was das für die Kunden genau bedeutet, liest du in diesem Artikel.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Große Änderung steht bevor

Eigentlich ist es doch eine ganz gute Idee. Unter dem Slogan „Gutes aus Deutscher Landwirtschaft“ soll ein neues Label mit dem Titel „Herkunftskennzeichen Deutschland“ ab dem Frühjahr auf den Lebensmitteln bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. zu finden sein, wie die „Tagesschau“ berichtet. Das gilt natürlich nur für Produkte, die in Deutschland erzeugt, verarbeitet und verpackt wurden. Das neue Zeichen ist demnächst sowohl auf Fleischwaren als auch auf Obst, Gemüse, Kartoffeln, Milch und Eiern zu finden.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das Ziel ist, unter anderem mehr Transparenz für die Kunden zu schaffen. Sie können so schnell, einfach und einheitlich erkennen, welche Produkte aus Deutschland kommen. Auch die Wertschätzung der heimischen Produkte ist ein wichtiges Zeichen, das mit dem neuen Label gesetzt werden soll.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Aldi Nord und Aldi Süd vor dem Aus? Kunden vermuten Mega-Knall ++

Bisherige Labels könnten wegfallen

Doch es gibt auch einen Haken: Da Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe bereits erklärt haben, das „Herkunftskennzeichen Deutschland“ nutzen zu wollen, ist auch klar, dass dadurch andere Labels, die die Läden bisher hatten, wegfallen werden. Denn ähnliche und doppelte Labels würden sicher nur zur Verwirrung der Kunden führen. Angestrebt sei ein einheitliches Label.

Noch mehr News für dich:

Welche firmeneigenen Zeichen bald wegfallen, konnte aber bisher keines der Unternehmen sagen. Da müssen sich die Verbraucher wohl noch etwas gedulden.

Wie es mit der Bargeld-Zahlung in den Supermärkten weitergeht, liest du an dieser Stelle.