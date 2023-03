Aldi, Edeka, Kaufland und Co: Diese Tricks kennt kaum ein Kunde – so sparst du bares Geld

Grade in Zeiten von horrenden Lebensmittel- und Energiepreisen müssen viele Verbraucher den Cent zweimal umdrehen. Doch der Kühlschrank soll natürlich trotzdem gefüllt sein. Mit einigen Tricks kannst du bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. bares Geld sparen.

Nach dem Einkauf bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. ist die Ernüchterung bei vielen Kunden groß: Mal wieder ist man eine Menge Geld losgeworden. Dabei bieten die Supermärkte, Discounter und Händler auch oft Aktionen an, mit denen du den ein oder anderen Euro sparst. So findest du beispielsweise auf der Webseite von Aldi Süd die Extra-Rubriken „Preisaktion“ und „Markenaktion“. Hier werden regelmäßig die aktuellen Angebote aufgelistet.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co: Cashback-Aktionen bringen dir bares Geld zurück

Und damit lässt sich einiges sparen: So wird derzeit beispielsweise die Marken-Butter von „Kerry Gold“ für 1,59 statt 2,99 Euro angeboten – macht eine Ersparnis von satten 46 Prozent! Und auch auf der Webseite von zum Beispiel Kaufland und Edeka findest du immer die neuesten Angebote – so kannst du stets vergleichen, in welchem Markt sich der Einkauf für dich am ehesten lohnt.

Lohnt sich ebenfalls oft: Ausschau nach Cashback-Aktionen halten! Dabei wird dir das Geld für einzelne Produkte bar zurückerstattet – oder zumindest ein Anteil davon. So wollen Hersteller, dass du ihre Produkte testest und sie dich im besten Fall dauerhaft überzeugen. Um an Cashback-Aktionen teilzunehmen, musst du meist den Kassenbon hochladen. Das kann, wenn du das mit vielen Produkten machst, schonmal aufwendiger werden.

Einkaufen am Abend oft günstiger

Etwas weniger aufwendiger, aber oft ebenfalls preiswert: Am Abend einkaufen gehen! Dann sind nämlich vor allem viele Frischeprodukte oder auch Obst sowie Gemüse günstiger erhältlich, da sie schnell verkauft werden müssen. Mittlerweile haben aber auch viele Supermärkte und Discounter ein eigenes Kühlfach in dem Ware, die zeitnah abläuft, günstiger zu kriegen ist. Hier lohnt es sich in jedem Fall vorbeizuschauen.

So bietet beispielsweise Lidl auch eine sogenannte „Rettertüte“ an. In der bis zu fünf Kilogramm schweren „Rettertüte“ befinden sich verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Dazu gehören beispielsweise Artikel, bei denen die Verpackung beschädigt wurde oder einzelne Produkte aussortiert werden müssen.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Ein alter, aber nützlicher Klassiker: Schreib dir vor dem Einkaufen am besten eine Liste mit den Dingen, die du wirklich brauchst. So vermeidest du unnötige Einkäufe – und auch das hilft deinem Portemonnaie.