Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Kunden abgeschreckt, wenn sie dieses Zeichen auf Verpackungen sehen

Bei den Discountern und Supermärkten wie Aldi, Edeka, Kaufland und Co. gibt es immer mehr vegane und vegetarische Produkte. In Zeiten des Veganismus und Vegetarismus sind viele Kunden deshalb gar nicht so erfreut, wenn es zu viele Fleisch- oder Fischprodukte gibt. Wie es aktuell bei Netto der Fall ist (hier mehr dazu).

Dabei greifen auch oftmals Fleischliebhaber zu pflanzlichen Alternativen von Aldi, Edeka, Kaufland und Co. Allerdings sind diese oftmals auch abgeschreckt, wenn ein Zeichen auf den Verpackungen der Produkte drauf ist…

Aldi, Edeka, Kaufland und Co: Kunden abgeschreckt von diesem Zeichen

Wie eine Untersuchung des Baruch College in New York und der University of California zeigt, könnten Fleischliebhaber mehr pflanzliche Produkte von Aldi, Edeka, Kaufland und Co. kaufen, wenn diese nicht als „vegan“ gekennzeichnet sind.

7.341 Probanden mussten in einem Experiment zwischen einem Präsentkorb mit Fleisch- und Milchprodukten und einem ausschließlich pflanzlichen wählen. Dabei wurde der pflanzliche Korb mit verschiedenen Begriffen wie „vegan“, „pflanzlich“, „gesund“, „nachhaltig“ oder „gesund und nachhaltig“ gekennzeichnet. Lediglich 20 Prozent der Personen entschieden sich bei der Bezeichnung „vegan“. Die Quote erhöhte sich direkt, als dieser jedoch als „pflanzlich“ betitelt wurde.

Produkt-Kennzeichnungen im Test

„Gesund“ und „nachhaltig“ erzielten je 42 und 43 Prozent gute Resultate. Ein Korb erzielte sogar 44 Prozent: der, der mit „gesund und nachhaltig“ betitelt wurde. Was lässt sich darauf für Aldi, Edeka, Kaufland und Co. erschließen?

Die vegane Bezeichnung, die den Fokus auf die Inhaltsstoffe lenkt, wird für viele Kunden abschreckend. Im Gegensatz dazu ist die Betonung der Vorteile für Gesundheit und Umwelt offenbar ein positiver Anreiz.

Doch was ist das Problem für die ablehnende Haltung gegenüber als „vegan“ bezeichneten Produkten? So sollen die Befragten sich unter anderem fürchten, dass die veganen Produkte nicht schmecken würden. Demnach hätten Fleischesser in einer US-amerikanischen Studie sogar angegeben: „Wenn ich vegan würde, würden meine Freunde und Familie mich hassen.“