Aldi, Edeka und Co.: Ex-Kassiererin packt aus – DARUM sollten Kunden montags ihren Bon prüfen

Beim Einkaufen wird der Kassenbon bei Aldi, Edeka und Co. entweder mitgenommen oder einfach an der Kasse zum Wegwerfen dort gelassen. Aber Kunden sollten achtsam sein!

Denn eine Insiderin verrät nun, warum es sich durchaus lohnen kann, den Einkaufsbon mitzunehmen und direkt zu schauen, ob alles stimmt. Besonders montags sollten sie genauer einen Blick darauf werfen.

Aldi, Edeka und Co.: Darum lohnt sich der Blick auf den Bon

Eine ehemalige Kassiererin einer deutschen Supermarktkette verriet dem „Express“, warum sich bei Aldi, Edeka und Co. ein genauer Blick auf den Kassenbon lohnt. Es könne ziemlich sinnvoll sein, das lange Papierstück direkt nach dem Bezahlen unter die Lupe zu nehmen.

Ein Fehler kann schon bei loser Ware wie Obst und Gemüse auftreten. Denn dann müssen Kassiererinnen und Kassierer einen sogenannten PLU-Code (Englisch für „price look-up“) eingeben, um die Stückzahl zu erfassen oder die Produkte zu wiegen. Schummelt sich aber ein Zahlendreher bei der Eingabe des Codes ein, kann es vorkommen, dass statt einer Kiwi ein Granatapfel berechnet wird. Dann muss man schlimmstenfalls mehr für ein Produkt bezahlen, das man eigentlich gar nicht gekauft hat.

Besonders montags und mittwochs sollten Kunden beim Kassenbon wachsam sein. An den Tagen werden manchmal nämlich Produkte von Aldi, Edeka und Co. besonders günstig angeboten. Dann gehen sie am Montagmorgen noch für den Preis, der in der Vorwoche galt, über die Ladentheke. „Der neue, niedrigere Preis wurde dann schlichtweg noch nicht ins System eingespeist“, erklärt die Insiderin.

HIER wird Kassiererin besonders deutlich

Doch was müssen Kunden tun, wenn sie einen Fehler entdeckt haben und bei einem Produkt ein paar Cent zu viel berechnet wurden? Lohnt es sich dann überhaupt, die Kassiererin oder den Kassierer wegen 30 Cent anzusprechen?

Die Ex-Kassiererin wird dazu im „Express“ noch einmal besonders deutlich: Wenn man einen Fehler entdeckt und zu viel gezahlt hat, sollte man das auch dem Personal von Aldi, Edeka und Co. mitteilen. Wenn solche Fälle oft passieren, geht einem als Kundin oder Kunde ganz schön viel Geld flöten.