Aldi-Kunden stehen vor leeren Regalen – Discounter weist Schuld von sich

Der Discounter Aldi ist bei den Verbrauchern vor allem wegen seiner großen Auswahl und der vielen Angebote so beliebt. Denn gerade in Zeiten der Inflation schauen die Kunde zweimal auf den Preis.

Doch nicht jeder findet bei Aldi immer das, was er auch gerade sucht. So ist es zumindest kürzlich einem Kunden ergangen, der vor vermeintlich leeren Regalen stand. Doch was genau ist hier passiert und was sagt Aldi dazu? All dem ist diese Redaktion auf dem Grund gegangen.

Aldi-Kunde ist ziemlich aufgebracht

Auf Facebook beschwert sich ein Aldi-Kunde vehement, dass es einige Produkte nicht im Discounter vor Ort zu Kaufen gebe. „Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass im Aldi-Laden hier in Waldfeucht (NRW) viele Artikel einige Zeit nicht mehr verfügbar sind. Manchmal einige Tage, manchmal auch Wochen“, schildert er und fügt hinzu: „Auf meine Frage an Mitarbeiter erhalte ich die Antwort: ‚Jetzt wird die Warenbestellung von einer KI erstellt.‘ Man habe keinen Einfluss mehr darauf.“

Dem Kundenservice im Netz ist dieser Vorgang nicht bekannt. Auf Nachfrage von dieser Redaktion betont Aldi Süd: „Als Grundversorger sichert das Unternehmen die Versorgung mit Lebensmitteln und beliefert die Filialen täglich mit neuer Ware. In diesem Zusammenhang setzt Aldi Süd seit jeher jeden Tag alles daran, dass sämtliche Artikel aus dem Sortiment jederzeit verfügbar sind.“

Kommt KI zum Einsatz?

Zudem arbeite der Discounter unter anderem eng mit den Lieferanten zusammen, um so auf kurzfristige Angebots- und Nachfrageschwankungen reagieren zu können. Zu dem angeblichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz gab das Unternehmen kein Statement ab.

Die Frustration des Kunden dürfte sich aber schnell in Luft aufgelöst haben – denn erst vor wenigen Tagen verkündete Aldi, dass der Discounter bei bereits 1.000 Produkten den Preis gesenkt hat. Doch dabei bleibt es wohl nicht „Unsere Kundinnen und Kunden können sich in den kommenden Wochen auf weitere zahlreiche Preissenkungen verlassen“, erklärte Felix Rottmann, Aldi Nord Deutschlandchef. Alle weiteren Infos dazu kannst du hier nachlesen.