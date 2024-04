Aldi auf Mallorca: DAS sind die Unterschiede zur deutschen Filiale

Jeder von uns hat in seinem Leben doch schon einmal einen Supermarkt oder Discounter betreten. Der Aufbau zahlreicher Filialen ist dabei im Prinzip ziemlich gleich gestaltet. Immerhin haben sich einige Methoden inzwischen bewährt. Doch in einer Aldi-Filiale auf Mallorca ist das anders.

Aldi Nord hat in Deutschland eine klare Struktur, was den Aufbau seiner Filialen betrifft. So stehen die Pfandautomaten meist in der Nähe des Eingangsbereich, wie der Discounter-Riese selbst auf seiner Webseite angibt. „Dadurch ist bereits vor dem Betreten der Filiale der Ballast weg und Stau innerhalb der Gänge lässt sich vermeiden“, heißt es. Doch bei Aldi auf Mallorca ist das gar nicht nötig, denn: Auf der Insel herrscht keine Pfand-Regel!

+++Aldi: Kunden schauen ratlos ins Regal – wer soll sich dieses Gemüse noch leisten können?+++

Keine Pfandregel auf Mallorca

Nach der Pfandrückgabe (in Deutschland) folgt meist die Obst- und Gemüseabteilung. Diese findest du natürlich auch im Aldi auf Mallorca vor. Und das auch direkt am Anfang. Wie Aldi Nord auf seiner Webseite selbst beschreibt, folgt nach dem Obst und Gemüse eigentlich die frische Backwaren-Abteilung.

„Unsere Backwarenauslage bietet eine Auswahl von rund 30 Produkten – ohne komplizierte Klappe am Regal, dafür mit hohen Hygienestandards. Dank ausliegenden Einweghandschuhen oder Zangen haben Kundinnen und Kunden leichten Zugriff auf unsere Produkte“, heißt es weiterhin auf der Webseite des Discounters.

Filiale auf Mallorca weicht von deutschen Standards ab

Doch in der Filiale auf Mallorca suchst du die Backwaren vergebens – zumindest am Eingang. Sie sind relativ mittig im Laden zu finden. Dafür stehen Kühlwaren relativ am Anfang bei dem Discounter auf Mallorca.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch bei der Lage der Kassen weicht die Filiale auf Mallorca von den deutschen Standards ab. Die Kassen sind, laut des Orientierungsplans des Discounters, eigentlich immer am rechten Ende zu finden. Bei der Filiale auf Mallorca findest du sie links.

Aldi-Kunden auf Mallorca müssen sich also umstellen…