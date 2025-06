Aldi-Kunden wollen bei Erdbeeren sparen – so dreist gehen sie dabei vor

Die Erdbeersaison ist im vollen Gange und lockt Naschkatzen nicht nur auf die Felder, sondern auch zu Discountern wie Aldi. Denn dort finden sie das Obst ebenfalls – ganz ohne es sammeln zu müssen.

Seit 2014 ist der Preis für Erdbeeren allerdings um mehr als 80 Prozent gestiegen, wie der „Spiegel“ berichtet. Kein Wunder also, dass Aldi-Kunden bei ihrem Einkauf sparen wollen. Doch dabei greifen sie offenbar zu einer besonders dreisten Masche.

Aldi: Dreiste Masche beim Sparen

Nach Angaben von „karlsruhe-insider.de“ veröffentlichte ein Aldi-Kunde ein Foto von zwei nebeneinanderstehenden Erdbeer-Schalen. Während auf der einen Seite fast ausverkaufte, hochwertige Erdbeeren für satte 8 Euro pro Kilogramm liegen, ist auf der anderen Seite die günstigere Variante für 5 Euro noch fast unberührt.

Dem Verfasser kommt dabei ein übler Verdacht in den Sinn: Kunden sollen teure Erdbeeren in günstigere Verpackungen umgefüllt haben, um dann an der Aldi-Kasse Geld zu sparen. Das wiederum sorgt für Diskussionen in den sozialen Medien.

Kunden können es nicht fassen

Einige Aldi-Kunden reagieren auf dieses Verhalten fassungslos. Auch der Verfasser des Posts schreibt: „Warum sind Menschen so?“ Zudem steht die Frage im Raum, ob es sich dabei nicht sogar um einen Diebstahl oder eine ähnliche Straftat handelt. Andere hingegen können ein solches Verhalten nachvollziehen.

Wer sich keine Strafen oder gar ein Hausverbot bei Aldi einhandeln möchte, sollte dieses Verhalten aber lieber nicht an den Tag legen. Gleiches gilt übrigens auch für das Naschen der Erdbeeren vor dem Zahlen. Denn „Erdbeeren, Kirschen oder Trauben dürfen ebenso wenig vor dem Kauf probiert werden, wie anderes Obst, Gemüse oder andere Lebensmittel. Ob die Ware dabei verpackt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Streng genommen handelt es sich sogar um Diebstahl“, sagt Silke Noll von der Verbraucherzentrale Bayern.