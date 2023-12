Aldi-Prospekt wirbt für Aktionsware – bei diesem Anblick verstehen Kunden die Welt nicht mehr

Das Jahr neigt sich dem Ende und der ein oder andere macht sich bereits Gedanken, über neue Vorsätze für die kommenden zwölf Monate. Eine gesündere Ernährung, oder mehr Zeit für Freunde und Familie finden? Was bei den meisten wohl, wie jedes Jahr, auf jeden Fall ganz oben auf der Vorsatz-Liste steht: Mehr Sport treiben. Der Discounter Aldi wirbt derzeit mit günstigen Fitnessgeräten und Trainings-Equipment.

Was für die einen nach einem echten Schnäppchen klingen mag, sorgt bei anderen hingegen für Verwirrung. Hatte die Einzelhandels-Kette nicht grade erst einer Kooperation mit einem Fitnessstudio zugestimmt?

Aldi-Kunden sind irritiert – wie passt DAS zusammen

„Fit in den eigenen vier Wänden!“ Mit diesem Spruch wirbt der Discounter in seinem Online-Shop für Heimtrainer, Hantelscheiben und Co. Wer also im neuen Jahr mehr Sport machen will, der kann sich günstig für zuhause das ein oder andere Fitnessgerät anschaffen und spart das Geld für das Fitnessstudio. Aber Moment mal – hatte Aldi nicht eine Kooperation mit der beliebten Fitnessstudio-Kette McFit angekündigt?

Der Discounter-Riese hatte sich dazu entschieden, passend zu seiner neuen Fitness-Marke „Aldi Sports“ gleich noch flexible und günstige Mitgliedschaften in einem Studio anzubieten. An der Kasse und online soll für Sportler künftig „der Zugang zu allen McFit-Studios deutschlandweit sowie zu allen Filialen der High5-Studios in Deutschland und das jeweilige Trainingsangebot vor Ort“ zu erwerben sein, heißt es laut Aldi Süd. Doch Hometrainer und Fitnessstudio-Mitgliedschaft – wie passt das zusammen?

Für McFit geht es darum, mit Aldi an seiner Seite neue Kunden zu gewinnen – Menschen, die Sport machen wollen und bei dem Discounter günstige Tarife abgrasen können. Immerhin: Bei McFit selbst kosten 12 Monate Mitgliedschaft 29,90 Euro im Monat, also 358,80 Euro. Bei dem Discounter kostet die Mitgliedschaft für 12 Monate nur 249,90 Euro.

Wer lieber für sich trainieren will, ohne Anfahrtsweg und andere Menschen um sich herum, der kann einen Multifunktions-Krafttrainer im Online-Shop für 189 Euro erwerben.