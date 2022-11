Kreuzfahrt: Aida schließt Deal ab – Kunden werden es bemerken

Bei einer Kreuzfahrt können Passagiere nicht nur neue Länder und Städte beim Landgang entdecken, sondern auch während der Fahrt auf hoher See den Urlaub genießen. Sei es ein leckeres Abendessen in verschiedenen Restaurants oder das Entspannen am Pool.

Aida ist eine der größten Reedereien für Kreuzfahrten. Durch einen Deal bietet das Unternehmen seinen Passagieren nun eine neue Aktivität an. Vor allem Sportfans könnten sich freuen.

Kreuzfahrt: eine große Auswahl an Aktivitäten

Kreuzfahrten erfreuen sich wachsender Beliebtheit. So können sich die Passagiere im Urlaub auf hoher See entspannen, das Unterhaltungsprogramm nutzen oder aber auch bei den unzählig angebotenen Aktivitäten mitmachen.

Aber eines ist sicher: Auf einem Kreuzfahrtschiff wie der AIDA wird es Passagieren nicht so schnell langweilig. Ob Erholung am Pool, Live-Musik am Abend oder Spaß im Klettergarten – bei den vielen unterschiedlichen Aktivitäten scheint es so als wäre für jeden das passende dabei.

Kreuzfahrt: Neue Aktivität auf Aida Schiffen

Ab 2024 kommt noch eine neue Attraktion auf die Kreuzfahrt-Giganten. Alle Aida-Schiffe werden mit Fahrrädern ausgestattet. So können die Passagiere mit Bambusfahrrädern und E-Bikes sozusagen übers Meer fahren.

Aida verfügt dann im übernächsten Jahr über 1.155 Fahrräder. Dadurch können die Passagiere auf hoher See nicht nur den Urlaub genießen und sich sportlich betätigen, sondern auch gleichzeitig Gutes tun. Durch den Deal mit den Fahrrädern werden soziale Projekte unterstützt.

So werden rund 15 bis 20 fair bezahlte und sozialversicherte Arbeitsplätze in der ghanaischen Ashanti Region und neue Schulplätze geschaffen. Das Yonso Project Model School wird durch die Kooperation unterstützt, so sollen bis zu 1.000 neue Schulplätze entstehen.

Auch die Fans in den Sozialen Netzwerken sind begeistert. Ein Facebook-User schreibt: „Super – Glückwunsch. Das ist ein super Schritt – weiter so!“