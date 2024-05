Ahrtal: Katastrophen-Alarm! Bewohner in Sorge vor heftigen Regenfällen – „Habe Angst“

Platzregen, riesige Hagelkörner, kräftiger Wind und lautes Gewitter – die fast schon sommerlich warmen Frühlingstage verabschiedeten sich am Donnerstagabend (2. Mai) mit einem laute Knall. Während der Regen die warme Luft vertreibt und der ein oder andere in den eigenen vier Wänden kräftig durchlüften kann, muss eine Region besonders bangen.

Noch blessiert von der Jahrhundert-Flut vor knapp drei Jahren, blickten die Anwohner im Ahrtal voller Sorge in Richtung Himmel, als Wetterexperten eine heftige Gewitterfront über Deutschland prognostizieren.

Ahrtal wird von schweren Unwettern heimgesucht

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wird den meisten Menschen noch ziemlich gut in Erinnerung geblieben sein. In Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machten sich mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter breit und zerstörten nicht nur die Infrastruktur, sondern kosteten unzählige Menschen das Leben. Kein Wunder also, dass bei einer erneuten Wetterwarnung die Nerven der Anwohner blank liegen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in etlichen Landkreisen vor Starkregen, Gewittern und Hagel. „In Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen laut Kachelmann-Wetter fast 60 Liter pro Quadratmeter runtergekommen sein“, heißt es in einem aktuellen Bericht der „BILD“. Auch wenn der Regen ortsweise mit Sicherheit zu Überflutungen geführt hat, sei das Ausmaß „aber nur lokal und ein ganz anderes Ereignis als die große flächige Ahrtalflut von 2021“, zitiert die „BILD“ das Portal „Kachelmann-Wetter“ weiter.

Nichtsdestotrotz werden die Anwohner in den kommenden Stunden mit Sicherheit unruhiger schlafen. „Ich habe nur etwas Angst. Hoffentlich wird es nicht so schlimm wie vor fast drei Jahren“, schreibt ein User auf X (ehemals Twitter). Mit Blick auf weitere Regenfälle in der Nacht „wurde am Abend der Katastrophenalarm ausgerufen“, heißt es in einem Bericht des „WDR“.

In Bad Neuenahr Ahrweiler im Dellmich wurden einige Straßen bereits weggespült, teilweise haben sich Keller mit Wasser gefüllt. Zu hoffen bleibt, dass sich die Lage in den kommenden Stunden beruhigt und die Anwohner mit einem bloßen Schreck davonkommen.