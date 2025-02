Action: Bericht des Discounters lässt Aldi, Lidl und Co. zittern

Er ist der Shootingstar unter den Discountern: Der niederländische Non-Food-Discounter Action erobert das Land. Zwar gibt es diesen Laden bereits seit 2009 auch in Deutschland. In den vergangenen Jahren jedoch eröffneten immer mehr Action-Filialen und rückten den besonderen Discounter ins Blickfeld vieler Menschen.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Wo mehr Läden, da mehr Kunden und wo mehr Kunden ihre Einkäufe tätigen, wird auch mehr Umsatz gemacht. Action blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Bei dem Anblick dieser Zahlen können Aldi, Lidl und Co. nur staunen.

Action feiert großen Erfolg

Ganze 13,8 Milliarden Euro Umsatz (netto) machte der niederländische Konzern im vergangenen Jahr. Das sind 21,7 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Das Wachstum basiere auf einer steigenden Zahl von Kundenbesuchen in bestehenden Filialen, heißt es. Und das, obwohl man Hunderte Produkte reduziert hatte. Der enorme Anstieg an Einnahmen basiere ausschließlich auf einem höheren Verkaufsvolumen, teilte das Unternehmen mit. Doch damit nicht genug.

352 neue Action-Filialen wurden im vergangenen Jahr eröffnet. Somit zählt das Unternehmen mittlerweile 2.918 Standorte in zwölf europäischen Ländern. Mit der Expansion will man in diesem Jahr aber nicht aufhören. Gleich zwei Neuheiten stehen bei Action an.

Eine Neuheit und zwei neue Länder

Es ist das erste Mal, dass der Non-Food-Discounter in einem Jahr gleich zwei neue Länder erschließen will. Bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres sollen Filialen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz eröffnet werden. Im Herbst wolle man Action dann auch nach Rumänien bringen.

Zum Vergleich. Lidl verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent und befindet sich damit an der Spitze des Lebensmittelhandels in Deutschland. Wie viel Umsatz von den 13,8 Milliarden Euro allein bei Action in Deutschland gemacht wurde, geht aus der Mitteilung des Konzerns nicht hervor.