Action, Tedi und Co.: Wer wirklich hinter den Discountern steckt

Action, Tedi und Co. sind in Deutschland eindeutig auf dem Vormarsch. Schon jetzt haben sie den klassischen Discounter wie Aldi und Lidl ordentlich Umsatz abgezwackt.

Während die Unternehmen in den vergangen zwei Jahren eine halbe Milliarde Euro eingebüßt haben, ging es für die Nonfood-Discounter gleichermaßen steil bergauf. Doch wer steckt eigentlich hinter den neuen Gewinnern Action, Tedi und Co.?

Tedi-Chef zählt zu den Reichsten Deutschlands

Tedi ist der Marktführer unter den Nonfood-Discountern in Deutschland. Kurz für „Top Euro Discount“ wurde 2003 die erste Filiale tatsächlich im Ruhrgebiet eröffnet. Mit Sitz in Dortmund verfügt das Unternehmen heute über 1.900 Filialen in Deutschland und 3.200 in ganz Europa.

Doch damit will sich das Unternehmen nicht begnügen und mittelfristig auf 5.000 Verkaufsstellen ausbauen. Mit 15.000 verschiedenen Artikeln, von denen ein Fünftel genau oder nicht mal einen Euro kostet, will man im laufenden Geschäftsjahr drei Millionen Euro Umsatz anstreben.

Auch interessant: Aldi, Lidl und Co.: Änderung vor Silvester – es geht ums Feuerwerk

Der Kopf hinter dem Ganzen ist im Übrigen Jost-Stefan Heinig. Der 62-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Unternehmern Deutschlands, ist aber weitestgehend unbekannt. So eröffnete er in den 90ern die erste KiK-Filiale und baute vor über 20 Jahren Tedi noch als Tengelmann-Tochter auf. Mit einem Vermögen von drei Milliarden Euro belegt er Platz 80 auf der Reichenliste des „Manager Magazins“.

Action, Tedi und Co. wollen sich vergrößern

Zwar nicht der Marktführer, dafür aber der am stärksten wachsende Discounter zurzeit, ist Action. Die Deutsche Tochter des niederländischen Mutterunternehmens ist 2009 auch hierzulande durchgestartet. Mit sitzt in Düsseldorf und 550 Filialen ist in Deutschland allerdings noch Luft nach oben. Europaweit gibt es bereits über 2.750 Zweigstellen. Auch hier will die Tochtergesellschaft ausbauen und bis Januar 2026 weitere 1.400 Geschäfte eröffnen.

Mehr Themen:

Im Vergleich zu Tedi gibt es hier 6.000 verschiedene Artikel, von denen 1.500 einen Euro oder weniger kosten. Action baut aber auch auf ein wöchentlich wechselndes Sortiment. Vorstandsvorsitzende ist im Übrigen Haji Hajji, die selbst 17 Jahre an der Kasse und sich damit von ganzen unten nach ganz oben hochgearbeitet hat.