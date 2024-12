Action: Silvester-Angebote kosten Kunden letzten Nerv – „Langsam fühlt man sich echt verarscht“

„Silvester mit Stil“ – mit diesem Spruch macht Action aktuell Werbung für einige neue Artikel, die es in die Aktionswoche vor dem Jahreswechsel geschafft haben. Dazu zählen zum Beispiel ein glitzerndes Damenkleid sowie ein kuschelig anmutender Hocker.

Die Kundschaft scheint dabei weniger begeistert von dem Angebot zu sein. Besonders ein Umstand sorgt bei den Action-Fans Kritik für Unmut.

Action preis Silvester-Angebote an

In der Woche vor Silvester hat Action unter anderem ein Bindekleid mit einer modischen Schleife im Angebot, wahlweise in Schwarz oder mit Streifen. Das Glitzerkleid kostet knapp acht Euro und ist laut des Unternehmens „ein echter Hingucker“. Oder wie wäre es mit einem weißen Kuschel-Hocker mit dunklen Holzfüßen für 16,95 Euro? „Dieser Hocker haut uns von selbigem!“, heißt es in der Werbung.

Doch so umgehauen scheinen die Kunden selbst nicht zu sein. Während die einen staunen, üben die anderen bereits Kritik an Qualität und Optik der Angebote. Geschmack liegt zwar im Auge des Betrachters, doch was die Kunden besonders kritisieren ist, dass sie die Artikel oft gar nicht in den Märkten finden würden.

Action-Kunden suchen vergeblich

Unter zwei Instagram-Videos, die die oben genannten Artikel bewerben, kommentieren zahlreiche Nutzer, dass es diese gar nicht in den Märkten gäbe oder sie unauffindbar wären. Viele resignieren bereits, weil dies öfter vorzukommen scheint.

„Leider gibt es nie etwas in unseren Filialen, was hier gezeigt wird, geschweige denn haben Mitarbeiter irgendeine Ahnung, was im Sortiment geführt wird oder im Angebot ist“, beschwert sich eine Kundin. „Langsam fühlt man sich echt verarscht. Klar wechselt sich immer das Sortiment, aber dass man so wenig Ahnung hat, spricht nicht viel fürs Unternehmen.“ Auch andere verzweifeln mittlerweile. „Wie ich jetzt schon weiß, dass ich ihn wieder nirgends in meiner Gegend bekommen werde“, kommentiert eine Nutzerin das Video mit dem Hocker.

Auf einen der vielen Kommentare reagiert das Unternehmen tatsächlich. „Solange ein Produkt auf unserer Webseite aufgelistet ist, kann man es auch in unseren Filialen kaufen, beziehungsweise wird es nachgeliefert“, heißt es. „Dies kann aber von Filiale zu Filiale unterschiedlich sein.“ Kunden sollen daher in verschiedenen Filialen nachsehen, lautet der Lösungsansatz – sicherlich nicht für jeden der passende.