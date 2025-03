Action-Kundin plaudert aus, wie es im Laden wirklich läuft – „Ganz schlimm“

Der Discounter Action wird in Deutschland immer beliebter. Schon längst haben die Kunden hierzulande entdeckt, was es alles so bei der niederländischen Billig-Laden-Kette zu kaufen gibt. Doch ändert sich das Sortiment ständig, macht es für die Kunden umso interessanter, regelmäßig in den Filialen in ihrer Nähe zu stöbern.

Allerdings wächst mit dem ständigen Sortimentswechsel auch der Frust der Kunden. Neue Angebote sind schnell vergriffen und kommen oft nicht wieder rein. Eine Action-Kundin kann nun nicht länger an sich halten und lässt ihrem Ärger freien Lauf. Andere schließen sich ihr an.

Action-Kunden können es nicht mit ansehen

Im Prospekt sehen Kunden stets die neuen Angebote des Discounters, in der Filiale selbst herrscht jedoch meist gähnende Leere in den Regalen. So berichten immer wieder Kunden, dass gewisse Angebote in den Filialen in ihrer Nähe gar nicht verfügbar oder schon wieder weg seien. Dabei wird auf Instagram von vielen Seiten her immer wieder auf besondere neue Funde bei Action hingewiesen.

In den Videos sieht man vollgepackte Regale und Artikel, von denen in der Filiale um die Ecke jede Spur fehlt. Die Kunden macht das wütend. „Ist das eigentlich gezielt gestreute Werbung von Action?“, will etwa eine Nutzerin in den Kommentaren unter einem solchen Beitrag wissen. „Immer volle Regale? Die Realität sieht bedeutend anders aus. Blankes Blech in jedem Gang…. Schön ist anders.“

Action: Instagram zeigt Kunden, was sie nicht haben können

Der neueste Aufreger auf Instagram ist ein helles Geschirr, dass es den Kunden angetan hat. In gleich mehreren Videos wird auf das günstige Angebot hingewiesen. Eine Influencerin zeigt ihre Ausbeute und stimmt damit andere verdrießlich. Sie fragen sich, wie zum Teufel sie so viel von dem Geschirr ergattern konnte. „Also bei uns sind die Regale niemals so voll. Seit gut zwei Wochen stehen nur zwei Tassen an derselben Stelle. Ganz schlimm. Kein Auffüllen, keine Ordnung“, beschwert sich eine Kundin.

Andere hingegen haben das Angebot noch nicht einmal ansatzweise zu Gesicht bekommen. Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Das ist seit eineinhalb Wochen ausverkauft. Waren in zeitlichen Abständen in drei Filialen. Zu Beginn noch Teller und Tassen bekommen, der Rest war natürlich direkt ausverkauft und kam auch nicht mehr rein.“

„Bei uns gibt‘s die schon längst nicht mehr.“

„Nirgendwo gefunden.“

„War eben im Action und nix gesehen.“

„Welche Filiale ist das? Ich war in zwei Action-Filialen, nicht ein einziges war da.“

„Wie soll man es kaufen, wenn in jedem Action nur noch Preisschilder dazu zu sehen sind….“

„Vieles davon ist nicht mehr lieferbar.“

„In welchem Action gibt es das? Bei uns ist leider außer drei bis vier Teller gähnende Leere.“

„Bei uns nieeee vorhanden.“

So geht eine Nutzerin auch schon so weit, von dem Geschirr abzuraten. Denn: „Nachkaufen, wenn was kaputtgeht, ist halt leider nicht so einfach“. Ein Set vollzukriegen, scheint hier schwieriger als zum Beginn des Dubai-Hypes an eine der besonderen Schokoladentafeln zu kommen.