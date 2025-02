Action-Kunden rasten bei diesem Anblick aus – „Ganz schlimm“

Auf Instagram wird ein neues Video gepostet, auf dem ein Regal mit den neuesten Produkten bei Action zu sehen ist. In der Realität sieht es in den Filialen jedoch ganz anders aus, wie verärgerte Kunden berichten.

Auf dem Instagram-Account „Action-Highlights“ werden regelmäßig besondere Angebote oder angesagte Neuheiten von Action vorgestellt. In dem neusten Video wird eine beliebte Neuheit aus dem Discounter gezeigt, das schicke Geschirrset der Firma „Absolu Chic“.

Action-Kunden berichten von leeren Regalen

In dem Video ist ein volles Regal zu sehen. Ganz oben findet sich das Servierset von Absolu Chic, darunter die neuen Kaffeetassen, Schalen und Teller der Firma, die insbesondere mit ihrem „stilvollen“ Design beworben werden. Doch das volle Regal in dem Instagram-Video täuscht.

In den Kommentaren beschweren sich viele Kunden, dass die tatsächlichen Regale in den Action-Filialen niemals so voll und ordentlich seien wie in dem Instagram-Video. Eine Userin kommentiert: „Also bei uns sind die Regale niemals so voll. Seit gut zwei Wochen stehen nur zwei Tassen an derselben Stelle. Ganz schlimm.“

Das neue Geschirrset von Absolu Chic scheint sich bei den Action-Kunden wohl einer extrem großen Beliebtheit zu erfreuen, denn auch andere Kunden berichten, dass die Produkte fast überall nicht mehr verfügbar sind. So finden sich in den Kommentaren Aussagen wie „Nirgendwo gefunden“ oder auch „Bei uns gibt’s die schon längst nicht mehr.“

Produkte offenbar seit längerer Zeit ausverkauft

Das Produkt ist anscheinend auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr zu haben, wie eine andere Instagram-Userin berichtet. Sie schreibt: „Das ist seit eineinhalb Wochen ausverkauft. Wir waren in zeitlichen Abständen in drei Filialen. Zu Beginn noch Teller und Tassen bekommen, der Rest war natürlich direkt ausverkauft und kam auch nicht mehr rein.“

Trotz vermehrter Fragen in den Kommentaren bleibt es unklar, um welche Action-Filiale es sich in dem Video handelt. Ein User fragt genervt: „Ist das eigentlich gezielt gestreute Werbung von Action? Immer volle Regale? Die Realität sieht bedeutend anders aus. Blankes Blech in jedem Gang … Schön ist anders.“