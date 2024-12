Action-Kunden im Visier von Betrügern – hier müssen sie besonders aufpassen

Immer wieder werden Verbraucher zur Zielscheibe von Betrügern. Egal ob bei Edeka, der Sparkasse oder Action – wo viele Kunden sind, gibt es auch viele potenzielle Opfer.

Doch nicht immer sind die Kriminellen hinter dem Geld der Kunden her, oft wecken andere wertvolle Informationen ihr Interesse. So rücken nun auch Action-Kunden ins Visier von Cyber-Kriminellen.

Action: Betrugsmasche aufgedeckt

Anfang Dezember machten die ersten Facebook-Beiträge die Runde. Auf der Seite „Action Fans“ löste ein vermeintliches Gewinnspiel Freude unter den Nutzern und Kunden aus. Es wurde ein Überraschungspreis und ein Einkaufsgutschein versprochen. Bekommen haben die Teilnehmer jedoch nichts.

Wie „Correctiv“ nun aufklärt, steckt nämlich weder der Discounter selbst noch sonst ein seriöser Anbieter dahinter. Stattdessen haben es Cyberkriminelle auf die Daten der Kunden und Facebook-Nutzer abgesehen.

Action: Warnung vor Fake-Gewinnspiel

Bei der nun als Fake-Gewinnspiel enttarnten Masche sollten Nutzer eine Zahl in einem schwarz-weiß gestreiften Bild – ähnlich einer optischen Täuschung – richtig raten. So hieß es in dem Beitrag: „Bisher hat niemand die Nummer im Bild richtig beantwortet“. Die Gewinner sollten per Direktnachricht über den Messenger benachrichtigt werden.

Insgesamt wurde der Beitrag über 70 Mal geliked und erhielt über 300 Kommentare – alles potenzielle Opfer der Kriminellen. So machten die investigativen Journalisten den Test und erhielt sofort die Aufforderung, den eigenen Wohnort anzugeben und das Gewinnspiel weiter zu teilen, um möglichst viele weitere Nutzer zu erreichen. Später hätte man sich dann noch mit weiteren Informationen auf einer Webseite registrieren müssen und damit womöglich eine Flut an Werbemails riskiert.

Spätestens da sollten bei allen Verbrauchern die Warnglocken sturmklingeln. Schon der Name der Seite („Action Fans“), das veränderte Logo und die fehlenden Informationen über das Unternehmen sollten Warnung genug sein, sich nicht auf das Gewinnspiel einzulassen.