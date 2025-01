Action-Kunden sehen Angebote und rasten aus – „Zum Kotzen“

Ob Tierbedarf, Süßigkeiten, Haushaltswaren oder Reinigungsmittel – jede Woche kommt Action mit einem neuen Angebot um die Ecke. Logisch, dass da der eine oder andere Kunde schon mal den Überblick verliert – gerade deshalb freuen sich viele über Spartipps im Netz.

Doch eine Sache stößt vielen Nutzern immer wieder auf und bringt nun das Fass zum Überlaufen: Sie sind stinksauer.

Action-Produkt löst Ärger aus – „Gibt’s gar nicht“

Erst am Donnerstag (15. Januar) hat Action auf seinem Instagram-Kanal „Action Deals“ ein neues Angebot geteilt. In einem Reel ist ein flüssigkeitsabweisender Ablagetisch in Marmoroptik zu sehen. Bei den Fans der Discount-Kette stieß das Werbevideo schnell auf Begeisterung: Mehr als 4.495 Personen (Stand: Sonntag, 26. Januar, 11.30 Uhr) reagierten darauf.

Doch der Tipp erntet nicht nur virale Daumen hoch – die User sind auch verärgert. Während die einen fragen, wann das Produkt endlich nach Deutschland kommt, nutzt ein anderer Action-Kunde die Gelegenheit, seinem Unmut Luft zu machen. „Ich sehe das immer komisch bei Instagram und dann, wenn man zu Action fährt, gibt’s so was gar nicht“, wird er deutlich. „Echt zum Kotzen.“

Und damit scheint er nicht allein zu sein, wie einige Reaktionen auf seinen Kommentar zeigen. Denn auch eine Frau kennt die Erfahrung, bei den angepriesenen Angeboten leer auszugehen.

„Same… Habe es letztendlich in Straßburg gekauft, als wir einen Ausflug gemacht haben“, gesteht so die Action-Kundin. „In Deutschland glaube ich nicht, dass es das jemals geben wird, wer weiß“, teilt sie ihre Vermutung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Action-Produkte sorgen für Unmut – nicht zum ersten Mal

Doch nicht nur die Dekorplatte, die offenbar nie in den Filialen von Action zu finden sein wird, sorgt für Enttäuschung bei den Kunden, sondern auch zahlreiche andere Produkte. So auch eine Regalbeleuchtung, die am 27. Dezember auf der Instagram-Seite veröffentlicht wurde. Eine Kundin meint dazu: „Schade, dass all die Sachen, die immer gezeigt werden, nie hierher kommen.“

Damit ist sie nicht allein. Auch eine andere Userin schreibt: „Wenn man die nur bekommen würde.“ Dem kann man sich nur anschließen, denn auch eine andere Userin schreibt traurig: „Ich bekomme die nie bei uns“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es gibt auch einen Grund zur Freude: Denn kürzlich verriet eine Insiderin einen cleveren Trick, mit dem Kunden beim Discounter-Riesen Action herausfinden können, ob ein Produkt ausverkauft oder noch verfügbar ist.

Und das Beste: Die Preisschilder sollen dabei angeblich verraten, ob der Artikel noch auf Lager ist. Alle Details dazu gibt’s HIER.