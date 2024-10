Mann findet vergoldete Euro-Münze – als er nach dem Wert fragt, ist er fassungslos

Immer wieder tauchen im täglichen Bargeld-Umlauf ungewöhnliche Euro-Münzen auf, die mit besonderen Motiven oder auffälligen Fehlprägungen ins Auge stechen. Besonders Münz-Sammler schauen hier genau hin – denn manch ein Geldstück ist derart selten, dass dafür auch gerne mal mehrere Tausend Euro auf den Tisch gelegt werden.

Wow, wenn das mal kein Sammlerstück ist. Kein Wunder also, dass ein Mann sofort den großen Gewinn witterte, als er eine komplett vergoldete Euro-Münze in die Hände bekam. „2 Euro“ stand darauf – aber da dürften doch deutlich mehr drin sein, oder?

Mann findet vergoldete 2-Euro-Münze

Um mehr Informationen zu erhalten, tat der Münz-Besitzer das, was man eben heutzutage zur Recherche so macht: Er ging auf Social Media. Im Forum „Reddit“ postete er ein Foto der goldenen 2-Euro-Münze und schrieb dazu: „Hallo, ich habe diese 2-Euro-Münze gefunden, vergoldet, Strichmännchen, Hologramm, Letzebuerg, UEM 1999-2009. Ist die was wert?“

Ein äußerst ungewöhnliches Fundstück. Normalerweise sind 2-Euro-Münzen ja nur „innen“ vergoldet, während der Außenrand silber glänzt. Noch dazu ein Strichmännchen und ein Euro-Symbol auf der Rückseite. Was steckt hier nur dahinter?

Die Nutzer im Subreddit „Münzen“ schauen sich das Ganze ganz genau an – und antworten dem hoffnungsvollen User.

Bittere Enttäuschung

Leider zerplatzen dabei alle Träume des Münzen-Besitzers. „Vermutlich ein Übungstück vom Galvanisierungs-Azubi“, vermutet ein User. „Meines Wissens nach ist die Münze damit entwertet und gar nichts mehr wert.“ Ein weiterer Nutzer stimmt zu: „Nicht wirklich was wert, noch nicht mal Nominalwert.“

Es kommt also sogar noch bitterer: Die 2-Euro-Münze ist nicht einmal 2 Euro wert, sondern überhaupt nichts. Ärgerlich! Da dürfte ihn der folgende Scherz eines Nutzers nur bedingt aufheitern: „Wenn du einen einfachen Münzprüfer erwischt, ist sie noch einen Kaffee am Automaten wert.“