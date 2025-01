2-Euro-Münze bis zu 2.000 Euro wert – doch diese Details sind tückisch

Was zunächst wie eine gewöhnliche 2-Euro-Münze erscheint, kann tatsächlich ein versteckter Schatz sein. So wird unter Sammlern diese Münze sogar mit einem Preis von bis zu 2.260 Euro gehandelt. Bevor man auf ein solches Angebot eingeht, sollte man jedoch vorsichtig sein.

Insbesondere bei Sammlern sind Fehlprägungen von Münzen unglaublich wertvoll und werden teilweise für haarsträubende Summen verkauft. Eine Fehlprägung, die international für Aufsehen sorgte, ist die „Liberty Nickel“, die bei einer Aktion im Jahr 2007 sogar für fünf Millionen US-Dollar verkauft wurde, wie „t-online.de“ berichtet.

2-Euro-Münze: Gedenkmünze mit Fehlprägung

Dabei hat insbesondere die Rarität der Münze den Preis so in die Höhe steigen lassen. Von der Fehlprägung mit dem Liberty-Motiv existieren weltweit nämlich nur fünf Stück. Zwei dieser Münzen werden in Museen ausgestellt, was den Wert der verbleibenden drei Münzen weiter erhöht.

Diese 2-Euro-Münze aus Sachsen erreicht zwar nicht solche gewaltigen Summen, jedoch ist der „Dresdner Zwinger“ auf dem Sammlermarkt ebenfalls sehr gefragt. Die Gedenkmünze aus dem Jahr 2016 ist Teil der Bundesländer-Serie und zeigt den Dresdner Zwinger.

Diese 2-Euro-Münze wird online für bis zu fünf Euro verkauft, jedoch sieht es ganz anders aus, wenn sich auf dem Motiv ein Fehler eingeschlichen hat. Man spricht von einer sogenannten Fehlprägung. Dabei handelt es sich um Münzen bei der es vor dem Prägevorgang oder währenddessen zu einem Fehler im Münzbild gekommen ist.

Wert sollte von einem Sachverständigen bestätigt werden

Diese Fehlprägungen erzielen auf dem Sammlermarkt teilweise extrem hohe Summen. Eine Fehlprägung des Dresdner Zwingers lässt den Wert auch deutlich steigen und wird auf „Ebay“ für bis zu 2.260 Euro angeboten. Jedoch sollten Sammler sich in Acht nehmen, denn ein hoher Preis bedeutet nicht immer, dass die 2-Euro-Münze diesem Wert auch entspricht, wie „t-online.de“ berichtet.

Um den realen Wert einer Münze festzustellen, sollte man immer einen Sachverständigen kontaktieren. Nur durch Experten kann man die Authentizität einer Münze, wie dieser 2-Euro-Münze, feststellen. Ansonsten riskiert man schnell, mehr für eine Münze zu zahlen, als diese tatsächlich wert ist.