Schwarze 2-Euro-Münzen in Deutschland erhältlich – so sehen sie aus!

Ja, richtig gelesen: Diese 2-Euro-Münzen sind nicht im klassischen Gold und Silber gehalten, wie wir es aus unserem eigenen Geldbeutel kennen – sondern zu einem großen Teil in Schwarz!

Diese schwarzen 2-Euro-Münze sind auch in Deutschland erhältlich. Doch es wird nicht nur für Sammler irre schwer, sie in die Hände zu bekommen – und billig ist der Spaß auch nicht. Was steckt hinter den wertvollen Münzen?

Schwarze 2-Euro-Münze erhältlich

Schon seit einiger Zeit werden regelmäßig neue Euro-Münzen mit Sondermotiven herausgebracht. Zu den beliebtesten Reihen gehören dabei die 2-Euro-Gedenkmünzen, die an wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten der europäischen Geschichte erinnern sollen. Einzelne Vertreter dieser Münzreihe sind allerdings streng limitiert – und kommen mit einer ungewöhnlichen Optik daher.

Die besagten 2-Euro-Münzen sind in dunkel-glänzendem Schwarz gehalten. Dafür wurde das Platinmetall Ruthenium verwendet, wie die MDM Münzhandelsgesellschaft erklärt, die die Münzen zum Verkauf anbietet. Aber damit nicht genug – denn die wichtigsten Motive auf den besagten 2-Euro-Münzen wurden im Anschluss mit 24 Karat Gold veredelt, um sich vom dunklen Hintergrund abzuheben.

Auf der MDM-Website kannst du dir die Münzen ansehen.

Für Sammler besonders wertvoll

Dabei geht es um zwei bestimmte „Black & Gold“-Motive, die eigentlich aus Lettland stammen, aber auch hier in Deutschland erhältlich sind:

„100 Jahre Nationalbank mit dem Symbol Baum – 2022“

„Ukrainische Sonnenblume – 2023“

Rund 50 Euro sind die beiden Münzen im Normalfall wert – mehr als das Zwölffache des „normalen“ Werts. Zudem ist die Edition laut MDM auf lediglich 5.000 Exemplare beschränkt, was den Wert zumindest für Sammler womöglich noch mehr in die Höhe treiben wird.