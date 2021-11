„Zwischen Tüll und Tränen“ (Vox): Braut möchte rot-weißes Kleid – dahinter steckt ein trauriger Grund

In der Vox-Show „Zwischen Tüll und Tränen“ steht die Braut komplett im Vordergrund – mit all ihren Wünschen und Träumen.

Bei der Vox-Show „Zwischen Tüll und Tränen” wollen Bräute für ihre Hochzeit das perfekte Kleid finden. Foto: RTL

Vor der „Zwischen Tüll und Tränen“-Kamera versuchen die Frauen – und auch teilweise Männer – ihr Traumkleid für den großen Tag zu finden. Dabei spielen auch Sonderwünsche eine Rolle, so wie bei Braut Anke, die sich ein Hochzeitskleid mit roten Applikationen wünscht.

„Zwischen Tüll und Tränen“ (Vox): Braut Anke wünscht sich besonderes Kleid – der traurige Grund

„Wir haben hier ganz viele Accesoires und ganz viele Farben, aber natürlich kein rot“, erklärt „Kurvenschön“-Inhaberin Antje Linxweiler. Deshalb greift sie zu einigen rote Accessoires, die man an ein bestehendes Brautkleid hinzufügen kann.

Das ist Zwischen Tüll und Tränen (Vox):

Doku-Serie über Brautkleider

Seit Dezember 2016 bei Vox

Angehende Bräute werden bei Suche nach Brautkleid von Brautkleid-Experten unterstützt

In dem Store in Hagen erzählt die 27-jährige Anke dann, was hinter dem Wunsch nach dem rot-weißen Kleid steckt. „Weil mein verstorbener Stiefvater nicht mehr dabei sein kann bei der Hochzeit, wäre es schön, wenn da rote Applikationen im Kleid wären.“

So war Ankes Stiefvater Fan des FC Bayern München, habe außerdem rote Mustangs geliebt. „Deswegen soll unser Hochzeitsauto auch ein roter Mustang sein, und das wollte ich dann ins Kleid mit aufnehmen.“

Vor 12 Jahren starb der Stiefvater, damals war Anke 16 Jahre alt – und seitdem vermisst sie ihn sehr. „Eigentlich wollte ich, dass er mich mal zum Altar bringt, das macht dann jetzt meine Mama. Und er soll in Form von roten Akzenten dann bei uns dabei sein.“

„Zwischen Tüll und Tränen“ (Vox): Braut braucht viel Vorstellungskraft

Auch Mama Ulrike bestätigt, dass die Familie auch nach all den Jahren noch unter dem Tod des Mannes leidet.

„Ich finde das sehr schön, dass sie ein Stück Vergangenheit in ihren Hochzeitstag praktisch mit einbaut.“ Das zeige, dass der Stiefvater trotz seines Todes nicht vergessen ist.

Eins ist für die „Kurvenschön“-Inhaberinnen Nadine und Antje Linxweiler klar: Die Braut braucht jede Menge Vorstellungskraft. Weil keine Kleider mit roten Details vorhanden sind, kann man die Applikationen nur dranhalten. „Manche Bräute können sich nicht mal Ärmchen vorstellen“, erklärt Antje.

Ob Anke trotzdem fündig wird und wie ihr Brautkleid am Ende aussehen könnte, kannst du in der ganzen Folge „Zwischen Tüll und Tränen“ um 16 Uhr bei Vox oder in der Mediathek bei TV Now sehen. (kv)