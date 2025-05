ZDF: Ende für beliebte Show! Zuschauer geschockt – „Verstehe nicht, warum“

„Ciao Ragazzi!“ (zu deutsch: Hallo Leute), hieß es am Donnerstagabend (22. Mai) wohl zum letzten Mal bei dem ZDF-Ableger ZDFneo. Denn die neuste Ausgabe von „Neo Ragazzi“ mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt war gleichzeitig auch die letzte.

Auf Instagram verkünden die beiden Moderatoren das Ende ihrer Talkshow selbst. Viele Zuschauer können die Entscheidung nicht verstehen.

ZDFneo: Ende für „Neo Ragazzi“

Auf Instagram verkündeten Sophie Passmann und Tommi Schmitt am Donnerstag die überraschende Nachricht. „Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es schönsten ist“, heißt es in dem Beitrag. Weiter bedanken sich die ZDFneo-Gesichter fürs Zuschauen, erklären in einem dazugehörigen Clip aus der letzten (aufgezeichneten) Sendung, wie stolz sie auf diese sind.

Auch das ZDF selbst bestätigte das Ende der Talkrunde. „Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich dazu entschieden, die Moderation von ‚Neo Ragazzi‘ nicht fortzusetzen. ZDFneo bedankt sich bei Sophie und Tommi für vier wunderbare Staffeln der Talkshow mit tollen Gästen, überraschenden Aktionen und spannenden Geschichten.“

Das Format war erst im September 2023 gestartet, erreichte zuletzt rund 130.000 Zuschauer. Viele von ihnen sind schockiert über das Aus.

ZDFneo-Zuschauer wollen es nicht wahrhaben

In den Kommentaren lassen viele „Neo Ragazzi“-Fans ihren Gefühlen freien Lauf. „Oh nein, werd euch vermissen“, „Hä, wie jetzt schon? Ihr habt doch gerade erst angefangen“, sind nur einige der bedauernden Worte. Andere beschweren sich auch darüber, dass viele Sendungen heutzutage nicht mehr lange laufen. „Verstehe nicht warum. Super Sendung. Ich glaube, das Publikum wünscht sich auch mal Beständigkeit“, schreibt ein Fan.

Einige ZDF-Zuschauer hoffen, das Duo Passmann/Schmitt dann wenigstens bald in einem anderen TV-Format sehen zu können – oder wenigstens einen von ihnen im TV-Programm. Pläne diesbezüglich wurden allerdings noch nicht verkündet.