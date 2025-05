Let’s Dance: Selfiesandra nach Rauswurf in der Kritik – „Null Anstand“

Am Freitagabend (16. Mai) war es endlich soweit: Das große „Let’s Dance“-Halbfinale 2025 stand an. In der Show wurden die drei Finalisten für das Finale am 23. Mai 2025 gekürt. Das war aber noch nicht alles: Mit Selfiesandra (bürgerlich Sandra Safiulov) flog auch eine „Let’s Dance„-Kandidatin raus, die einigen Zuschauern schon lange überdrüssig war.

Eine Aktion der Influencerin direkt nach der Show sorgte für zusätzlichen Wirbel. Einige RTL-Zuschauer nehmen jetzt kein Blatt mehr vor den Mund.

Let’s Dance: Selfiesandra erteilt Frauke Ludowig eine Abfuhr

Auf dem Instagram-Account von „Let’s Dance“ wird die aktuelle Folge wie immer hitzig diskutiert. Das Aus von Selfiesandra und Tanzpartner Zsolt Cseke sorgt für verschiedene Emotionen bei Fans der RTL-Show.

Während viele Zuschauer nur darauf gewartet haben, dass Selfiesandra die Sendung verlassen muss, werden einige ihren Unterhaltungswert vermissen. Unabhängig davon stößt einigen Kommentatoren aber eine Aktion der Influencerin sauer auf – so erschien sie nicht zum traditionellen Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig direkt nach der Sendung.

„Nicht mal Charakter, sich einem Interview bei Frauke Ludowig zu stellen. Alle Anderen stellten sich immer. Da braucht es auch etwas Anstatt für“, kommentiert eine Frau einen Instagram-Beitrag zu Selfiesandras Ausscheiden. „Genau, null Anstand hat die“, stimmt eine andere zu.

Es gibt aber auch Zuschauer, die das Verhalten der Kandidatin verteidigen. „Sie war da gerade noch in einem anderen Interview! Hat man auch im Hintergrund gesehen!?“, „Man hat sie doch gezeigt, wie sie ein anderes Interview geführt hat? Augen auf“, argumentieren zwei Instagram-Nutzerinnen. Dennoch bleibt die Meinung der anderen klar: „Zuerst mal gehört die zu Frauke. Das haben alle immer gemacht.“

+++ SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: Überraschende Enthüllung! Sie würde DIESEN Promi küssen +++

Let’s Dance-Aus sorgt für gemischte Gefühle

Dass Selfiesandra Dinge allerdings anders macht als ihre Mit-Kandidaten, das ist schon seit einigen „Let’s Dancen“-Folgen klar. Und genau damit hat sie auch polarisiert – genauso wie ihr Ausscheiden jetzt. „Wirklich sehr schade. Aber ihr habt es so gerockt. Wir sind alle unfassbar stolz auf dich. Absolut verdient im Halbfinale. Wir sehen uns nächste Woche“, spricht etwa „Let’s Dance“-Teilnehmerin Simone Thomalla vielen aus der Seele. „Sandra war eine Stimmungskanone. Jetzt ist es nur noch langweilig“, findet etwa eine Zuschauerin.

„Endlich, überfällig“, „Endlich, die richtigen drei sind im Finale“, sind sich dagegen andere „Let’s Dance“-Fans einig. Am 23. Mai 2025 kämpfen damit Fabian Hambüchen, Taliso Engel und Diego Pooth um den diesjährigen Sieg.