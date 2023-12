Drama um ZDF-Star Rolf Schimpf – traurige Nachricht kommt ans Licht

Er war von 1986 bis 2009 der Star der ZDF-Serie „Der Alte“ und ist eine wahre Fernsehlegende. Rolf Schimpf ist über mehrere Generationen hinweg ein gern gehörter Name. Seine Verkörperung des Rudolf Bachmann in der Serie „Mensch Bachmann“ verhalf dem Schauspieler zu einer noch größeren Fangemeinde.

Neben seiner beachtlichen Fernsehkarriere, fand Bachmann in der Schauspielerin Ilse Zielsdorff auch privat seine große Liebe. Im Jahr 2010 zog das Ehepaar gemeinsam in das Senioren-Wohnstift Augustinum in München-Neufriedenheim, in dem Ilse im Jahr 2015 verstarb. Doch ein friedlicher Lebensabend in gewohnter Umgebung bleibt dem bekannten Fernsehstar nun verwehrt und der Grund wiegt schwer.

Rolf Schimpf: Zwangsumzug mit 99 Jahren

Sein gewohntes Domizil musste Rolf Schimpf nun unfreiwillig räumen. Wie die „Bild“ berichtet, kann der Schauspieler sich die Kosten für das Altersheim nicht mehr leisten. Die Zwei-Zimmer-Wohnung kostet, inklusive Pflegeleistungen, stolze 5.700 Euro im Monat. Der Arzt und Generalbevollmächtigter des Schauspielers berichtet gegenüber der BILD: „Ihm geht die Kohle aus. Wenn man zehn Jahre nicht mehr arbeitet und die hohen Kosten von der Rente nicht mehr gedeckt sind, ist das Geld schnell weg. Ich muss ja schauen, dass ich ihn so aufstelle, dass er noch zwei bis drei Jahre leben kann.“

Das neue Altersheim des Schauspielers würde demnach rund 2500 Euro weniger kosten. Allerdings müssen sich die Fans des Fernsehstars laut seinem Arzt keine Sorgen machen, der Mediziner erzählt der „Bild“: „Herr Schimpf wollte den Umzug. Er wird in seinem neuen Zuhause gut gepflegt. Er hört und sieht sehr schlecht, ist dement und pflegebedürftig.“ Weiterhin berichtet der Arzt, dass er von Schimpf aufgrund seiner finanziellen Notlage in den letzten drei Jahren kein Gehalt für seine ärztliche Betreuung gefordert hätte.

In seiner neuen Ein-Zimmer-Wohnung konnte Schimpf nur einen Teil seiner Möbel unterbringen. Den Umzug scheint der Schauspieler allerdings dennoch gut überstanden zu haben.