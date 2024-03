ZDF-Star Fabian Köster mischt sich unter Putin-Wähler: Er hört Schreckliches

Er ist gerade einmal 28 Jahre alt, bringt jedoch gestandene Politiker und Fernsehmacher aus dem Konzept. ZDF-Star Fabien Köster arbeitet als Autor, Moderator und Komiker und erlangte Bekanntheit als Außenreporter der „heute-show“.

Auf seinem Instagram-Profil, dem beinahe eine halbe Million Menschen folgen, postet Fabien Köster regelmäßig Eindrücke seiner Tätigkeit als Außenreporter. Eine Umfrage, die der Fernsehstar nun undercover bei Putin-Unterstützern durchführt, liefert erschreckende Bilder.

Fabian Köster: DAMIT hätte selbst er nicht gerechnet

Es ist ein sonniger Tag, an dem ZDF-Star Fabian Köster eine ganz besondere Mission antritt, die ihn einige Nerven kosten wird. Getarnt als Reporter von „Russia Today“ befragt der Moderator Putin-Wähler im Zuge der russischen Wahlen in Deutschland für das ZDF-Format „heute-show“.

Die erste Passantin bekräftigt sofort: „Das [Putin] ist ein Mensch, der bringt nur Frieden für die ganze Welt. Das ist unsere Meinung und wir stehen zu unserer Meinung.“ Auch der Mann der Passantin stimmt ihrer Aussage mit dem Kopf nickend zu. Köster parodiert diese Aussage und sagt: „Das ist eins von diesen russischen Märchen, das man in der Schule lernt, oder?“ Von dieser vorsichtigen Kritik möchten die Befragten nichts hören und verabschieden sich.

Die nächste Wählerin spricht eine russischsprachige Liebeserklärung an Putin in die Fernsehkamera. Was die Wählerin genau gesagt hat, wird nicht übersetzt. Dass sie Putin uneingeschränkt unterstützt, ist aus dem Videoausschnitt jedoch zweifellos hervorgegangen. Fabian Köster kann bei diesen Aussagen der Wähler seinen Ohren kaum trauen und kommentiert die Diktatur verherrlichenden Aussagen im Nachhinein kritisch. Die Tarnung des ZDF-Reporters scheint jedenfalls nicht aufgeflogen zu sein.

Entsetzen aufseiten der Fans

Die Fans des ZDF-Moderators können die Aussagen der Wähler kaum fassen. Unter dem Instagram-Video von Fabian Köster häufen sich entsetzte Kommentare. Ein Follower des jungen Reporters kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Da bleibt einem das Lachen echt im Hals stecken“ und ein weiterer Zuschauer schreibt: „Man möchte darüber lachen, aber eigentlich ist das ganz schlimm.“ Mit solcher Diktatur verherrlichenden Aussagen hätten wohl auch die Zuschauer der „heute-show“ nicht gerechnet.

ZDF-Star Fabian Köster hat mit diesem Video seine Daseinsberechtigung als Außenreporter wieder einmal mehr als bewiesen. Das Instagram-Video des Moderators hat die erschreckenden Ansichten einiger Putin-Wähler eindrucksvoll aufgedeckt.