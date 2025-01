ZDF-Silvestershow: Kurz vor Ausstrahlung erreicht Kiwi und die Zuschauer die Nachricht

Zum Ende des Jahres 2024 steigt am Brandenburger Tor in Berlin wieder die große ZDF-Silvestershow. Die Moderatoren Andrea „Kiwi“ Kiewel und Johannes B. Kerner feiern gemeinsam mit ihren Gästen und tausenden Besuchern den Jahreswechsel vor Deutschlands bekanntestem Wahrzeichen. Doch bereits vor Start der Veranstaltung macht eine bittere Nachricht die Runde.

DAS sind die Gäste der ZDF-Silvestershow

Mittlerweile sind die Silvesterpartys am Brandenburger Tor Kult geworden. Auch wenn mal ein Zuschauer ab und an Kritik an dem Konzept des ZDF geäußert hat, erfreut sich das Format großer Beliebtheit. Vor allem die Gästeliste kann sich jedes Jahr aufs Neue sehen lassen.

Am 31. Dezember 2024 empfangen die Moderatoren neben Shirin David, Alex Christensen, Ásdís, Bausa, Chris de Sarandy, Kamrad, Loi und Maite Kelly auch Marcus & Martinus, Nemo, Peter Schilling, Sarah Engels, Johnny Logan und viele weitere Gäste zur ZDF-Silvestershow. Doch es gibt starke Konkurrenz für die ZDF-Silvestershow.

Große Konkurrenz für ZDF-Silvestershow

Nicht nur das ZDF hat große Pläne an Silvester. Auch die ARD schickt eine vielversprechende Sendung an den Start. Zum Jahreswechsel wird Florian Silbereisen nämlich den „Silvester-Schlagerbooom 2025“ zur besten Sendezeit präsentieren.

Es werden dabei hochkarätige Gäste wie beispielsweise DJ Ötzi, Inka Bause, Andrea Berg, Andy Borg, Alphaville, Thomas Anders und viele weitere erwartet. Der Kampf um die Quote des Abends dürfte also durchaus spannend werden.

Los geht die ZDF-Silvestershow um 20.15 Uhr live vom Brandenburger Tor. Im Anschluss gibt es die Sendung auch zum Nachschauen in der Mediathek.