ZDF: Kurz nach Ausstrahlung von „Der Quiz-Champion“ wissen alle Bescheid

Am Mittwochabend (24. April) zeigt das ZDF die erste von zwei Sonderausgaben von „Der Quiz-Champion“. Dort treten Kandidaten und Experten im Doppel an und spielen gemeinsam um die Gewinnsumme von 100.000 Euro. In der Vergangenheit galt die Sendung als absoluter Quotengarant für den öffentlich-rechtlichen Sender. Doch interessieren sich die Zuschauer auch für das Format „Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special“?

ZDF hat Grund zur Freude

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das ZDF und auch die ARD in der Regel sehr gut mit ihren Quizshows zur Primetime fahren. Fest steht: „Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special“? bricht diesen Lauf schonmal nicht. Denn die Zahlen sprechen wieder einmal für sich.

Am Mittwochabend haben stolze 3,72 Millionen Menschen für „Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special“ vor den Bildschirmen gesessen, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Im Vergleich: die Ausgabe vom 6. April erreichte nur 3,59 Millionen Zuschauer und sicherte sich damit einen Marktanteil von 16,5 Prozent. Doch eine traurige Nachricht gibt es dann doch.

ZDF muss sich letztendlich geschlagen geben

Für den ersten Platz in Sachen Primetime hat es am Ende dann doch nicht gereicht. Vor „Der Quiz-Champion – Das Doppel-Special“ reiht sich nämlich der Film „Jackpot“, der in der ARD gezeigt wurde, ein. 3,90 Millionen Zuschauer entschieden sich dann doch eher für den Streifen von 2020.

Die erste Folge lief am Mittwoch, 24. April 2024, und die zweite läuft am Samstag, 27. April 2024, jeweils 20.15 Uhr im TV-Programm des ZDF. Anschließend gibt es die Sendung auch in der Mediathek.