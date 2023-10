ZDF-„Quiz-Champion“: Moderator Johannes B. Kerner versteht die Welt nicht mehr – „Möchte mich entschuldigen“

Am Samstag (30. September) musste wieder ein Kandidat sein umfangreiches Wissen unter Beweis stellen. Es ging um nicht weniger als Ehre, Ruhm und natürlich 100.000 Euro. Dazu musste er in fünf Runden gegen fünf ausgewählte Promi-Experten antreten.

Nur wer die Experten in ihren Spezialgebieten Erdkunde (Wigald Boning), Sport (Franziska van Almsick), Film und Fernsehen (Bastian Pastewka)c, Literatur und Sprache (Anna Thalbach) und Zeitgeschehen (Frank Plasberg) schlägt, gewinnt beim ZDF-„Quiz-Champion“. Per Zufallsgenerator lautete der erste Gegner für Thomas Blaschke des Abends: Bastian Pastewka. Mitten im Duell muss Moderator Johannes B. Kerner plötzlich eingreifen.

ZDF-„Quiz-Champion“: Fragen zu einfach?

Bastian Pastewka ist seit 25 Jahren im Fernsehgeschäft. Kennt viele Schauspieler, Moderatoren und Comedy-Kollegen persönlich, hat somit einen kleinen Vorteil – sollte man meinen. Und obwohl Kandidat Thomas Blaschke behauptet, dass ihm das aktuelle Fernsehprogramm nicht mehr allzu bekannt ist, schlägt er sich mehr als gut.

Die Kontrahenten rauschen durch die ersten fünf Fragen. Wie beim Synchronspringen loggen sie die Antworten fast zeitgleich ein. Die fünf Sekunden Bedenkzeit brauchen sie nicht, nach weniger als zwei Sekunden ist die Entscheidung bereits gefallen. Selbst Moderator Johannes B. Kerner ist baff, als es nach fünf Runden Remis steht.

Moderator entschuldigt sich

„Ich möchte mich auch im Namen der Redaktion sowohl bei dir, lieber Bastian, als auch bei Ihnen Thomas entschuldigen, dass wir es gewagt haben, am Samstagabend mit so lächerlichen Fragen aufzutauchen, die Sie zu einem müden Lächeln veranlasst haben. Es ist mir körperlich unangenehm“, richtet er seine Worte an den Kandidaten und den Experten.

Eine Stichfrage muss die Entscheidung bringen. „Welchen berühmten Film-Archäologen verkörperte Harrison Ford in diesem Jahr zum fünften Mal?“ Johannes B. Kerner hat gerade mal die ersten beiden Wörter ausgesprochen, da haut Braschke schon auf den Buzzer und ruft „Indiana Jones“. Damit hat ihn seine Reaktionsschnelligkeit in die nächste Runde gebracht. Auch von Gegner Bastian Pastewka gibt es anerkennenden Applaus.