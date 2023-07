Böse Überraschung für die Fans von „Bares für Rares“: Am Donnerstag (6. Juli 2023) müssen die Fans der Trödelshow auf ihre tägliche Dosis Horst Lichter verzichten. Der Grund ist ein sportlicher.

So hat sich das ZDF entschieden, ab 14.15 Uhr die Finals 2023 zu zeigen. Die finden in diesem Jahr an Rhein, Ruhr und in Berlin statt und erstrecken sich über den kompletten Donnerstag-Nachmittag. Für „Bares für Rares“ ist im ZDF also leider kein Platz mehr.

ZDF zeigt Finals statt „Bares für Rares“

Doch was erwartet die Zuschauer anstelle von Horst Lichter, Sven Deutschmanek, Susi Steiger und Co.? Los geht es um 14.15 Uhr mit dem Stabhochsprung der Frauen, im Anschluss folgt das Kanu-Polo der Männer, dann Karate und später sogar noch die Schwimmwettkämpfe aus Berlin.

Um Ruhm und Ehre wird dabei unter anderem in Duisburg und Düsseldorf gekämpft. Sportstätten sind beispielsweise der Duisburger Innenhafen, die Kraftzentrale im Duisburger Landschaftspark oder der Medienhafen und die Landtagswiese in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf.

An gleich mehreren Tagen fällt „Bares für Rares“ aus

Ganz auf ihre tägliche Dosis „Bares für Rares“ verzichten müssen die ZDF-Zuschauer aber nicht. Der Spartensender ZDF Neo zeigt ab 19.20 Uhr bis 20.15 Uhr eine Wiederholung der Trödelsendung aus dem August 2020. Damals bot unter anderem ein Haustechniker aus Bergisch Gladbach eine seltene Lampe an und die Preisvorstellung einer Kandidatin sorgte für graue Haare bei den Händlern.

Am Freitag (7. Juli 2023) dürfen sich die Fans dann auf eine neue Folge freuen, bevor am Samstag (8. Juli 2023) schon wieder „Bares für Rares“-Flaute herrscht. Auch an diesem Tag zeigt das ZDF wieder die Finals 2023. Am Sonntag (6. Juli 2023) dagegen zeigt das ZDF wieder eine Ausgabe der „Bares für Rares“-Lieblingsstücke.

In der kommenden Woche geht dann bei Horst Lichter und Kollegen alles wieder seinen gewohnten „Bares für Rares“-Gang.