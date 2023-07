Bei „Bares für Rares“ kommt es hin und wieder mal zu unerwarteten Wendungen. So auch am Mittwochnachmittag (5. Juli 2023) als zwei Kandidaten ihr altes Gemälde zu Geld machen wollen. Die Summe, die sie letztendlich bekommen sollen, haut die beiden ordentlich vom Hocker.

Ellen Hladik-Lingscheidt und Dirk Hladik bringen heute ein wertvolles Gemälde zu „Bares für Rares“. Das Kunstwerk einer renommierten Malerin begeistert sowohl Moderator Horst Lichter als auch Expertin und Kunsthistorikerin Friederike Werner. Die Expertise ist daher mehr als vielversprechend.

„Bares für Rares“: Zustand sorgt für Begeisterung

Das Gemälde wurde von Emilie Mediz-Pelikan gezeichnet. Die Expertin schätzt, dass das Objekt um 1890 gemalt wurde. Das Besondere an dem Stück: Es wurde bereits restauriert. Die Farben sind daher strahlender und der Rahmen ist ebenfalls neu. Sowas gibt es nur selten bei „Bares für Rares“.

Der Wunschpreis der Geschwister liegt bei 1.000 Euro. Ob das realistisch ist? Friederike Werner taxiert die Rarität auf stolze 1.800 bis 2.200 Euro. Also glatt das Doppelte. Bleibt abzuwarten, ob sich das nun auch bei den Händlern bewahrheiten wird, oder ob diese den Wert des Gemäldes nicht erkennen.

Bietergefecht treibt Preis in die Höhe

Im Händlerraum angekommen wird schnell klar, dass die fünf Händler absolut begeistert von dem alten Gemälde sind. Vor allem der Zustand macht das Objekt so interessant. Denn die potenziellen Käufer müssen nichts mehr an dem Bild machen und können es so, wie es dort steht, in ihren Laden hängen.

Letztendlich fechten Wolfgang Pauritsch und Elke Velten-Tönnies es untereinander aus. Beide wollen das Gemälde unbedingt haben und schaukeln sich auf einen stolzen Preis von 2.300 Euro, die Elke für dafür hinblättert. Die Kandidaten können es kaum fassen: „Wir sind sprachlos, dass das Bild diese Summe gebracht hat.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.