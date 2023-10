ZDF: HIER zeigt „Morgenmagazin“-Moderator Mitri Sirin seine schöne Frau

Von Marietta Slomka über Christian Sievers bis hin zu Claus Kleber: Die Liste der ZDF-Moderatoren und Moderatorinnen ist ziemlich lang. Ganz oben mit dabei ist auch Mitri Sirin, der den meisten Zuschauern als Moderator der 19-Uhr-heute-Nachrichten und des „Morgenmagazins“ bekannt sein dürfte.

Seit 2021 steht der 52-Jährige für das Nachrichtenmagazin vor der Kamera. Ab und zu springt Mitri Sirin auch mal für seine Kollegen des „heute-journal“ ein. Beruflich läuft es demnach gut für den ZDF-Moderator. Und auch privat scheint er sein Glück gefunden zu haben, wie er neulich auf Instagram teilt.

ZDF-Moderator Mitri Sirin mit seiner Friederike

Mitri Sirin ist mittlerweile seit Jahren verheiratet und Vater von drei Kindern. Was einige nicht wissen: Seine Ehefrau Friederike Sirin arbeitete ebenfalls schon für den öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Am Freitag (16. Juni) feiert das Paar nun Hochzeitstag, wie der Moderator mit einem Schnappschuss der beiden verkündet.

Auf dem Instagram-Foto sieht man die beiden Arm in Arm vor einer traumhaften Kulisse an der Küste. Klickt man ein Bild weiter, entdeckt man sogar noch ein Selfie der beiden. Lächelnd und eng umschlungen schauen sie in die Kamera. Für seine Fans ein schöner Anblick.

Fans feiern das Ehepaar

In den Kommentaren wird schnell deutlich, wie sehr ihnen die Fans ihr Glück gönnen. Sie gratulieren dem Paar nicht nur zum Hochzeitstag, sondern überschütten es mit Komplimenten:

„Ihr seid ein so wahnsinnig schönes Paar, wie ich es selten gesehen habe. Man spürt durch die Bilder eure Verbindung. Alles Gute für euch beide.“

„Alles Gute zum Hochzeitstag! Ein wirklich schönes Paar.“

„Herzlichen Glückwunsch dem Paar. Bleibt gesund und verliebt.“

Herzlichen Glückwunsch. Und auf viel, viel mehr glückliche, gesunde Jahre zusammen.“

