ZDF mit Mega-Deal – TV-Sender schlägt sofort zu

Jetzt ist es offiziell: Das ZDF erweitert sein Film-Repertoire um einen hochkarätigen Oscar-Preisträger!

Das ZDF ist dafür bekannt, ein großes Angebot an Filmen und Serien im Programm zu haben. Nun darf sich das Publikum auf ein neues, hochkarätiges Drama freuen. Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich die Rechte an einem Oscar-Preisträger gesichert.

ZDF: Oscar-Preisträger bald im Programm

Die Rede ist von „The Zone of Interest“, der 2024 zwei Oscars abgestaubt hat. Die britische Produktion, die in Polen komplett in deutscher Sprache gedreht wurde, gewann in den Kategorien „Bester internationaler Film“ und „Bester Ton“.

Auch hierzulande feiert der Film mit Sandra Hüller (Oscar-nominiert für „Anatomie eines Falls“) in der Hauptrolle große Erfolge. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur verzeichnete der Streifen in den ersten zwei Wochen nach Kinostart (29. Februar) bereits mehr als 265 000 Besucher. Grund genug für das ZDF, sich direkt mal die TV-Rechte zu sichern.

ZDF: KZ-Drama bald im Free-TV

Jetzt ist es offiziell: Das ZDF strahlt das KZ-Drama „The Zone of Interest“ 2026 als Free-TV-Premiere aus. Dabei erwartet die Zuschauer keine weitere Verfilmung des Holocausts aus der Sicht der Insassen, sondern eine neue Perspektive auf die schrecklichen Schandtaten im Konzentrationslager Auschwitz.

Das Geschehen spielt sich viel mehr im Haus und Garten der Familie von KZ-Kommandant Rudolf Höß ab, das direkt neben dem Vernichtungslager Auschwitz steht. Gespielt wird der Kommandant von Christian Friedel, Sandra Hüller verkörpert seine Frau.

Einen genauen Ausstrahlungstermin für „The Zone of Interest“ gibt es bislang noch nicht. Es bleibt ebenfalls abzuwarten, ob der Film danach in der ZDF-Mediathek zu sehen sein wird.