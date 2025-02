ZDF: Nach der Ausstrahlung von „Marie Brand“ kann man es nicht mehr übersehen

Die Krimi-Serie „Marie Brand“ tauchte im 2008 das erste Mal im Programm vom ZDF auf – seither ist es daraus nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig bekommen die Fans der Reihe neue Fälle geliefert, die zur besten Sendezeit im TV laufen. Am Mittwochabend (26. Februar) durften sich die Zuschauer auf einen weiteren Einsatz der Kommissare freuen.

In der Folge „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ müssen Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) den Mord an einem jungen Erwachsenen untersuchen. Doch konnte man das ZDF-Publikum damit überzeugen? Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

ZDF zeigt neuen Fall von „Marie Brand“

Am Mittwochabend wurde es wieder einmal spannend im ZDF. Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) müssen wieder an die Arbeit. Im Fall „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ gilt es einen mysteriösen Mordfall aufzuklären.

„Nach einer wilden Partynacht zu ihrem 18. Geburtstag findet Isabell Lauterbach ihren Ex-Freund Ben Thiele tot auf. Alle Erinnerungen an die Nacht sind ausgelöscht. Hat sie ihn getötet?“, heißt es in der Ankündigung. Das schien einige TV-Zuschauer interessiert zu haben, wie die Quote deutlich macht.

Gute Nachrichten für das ZDF

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte sich das ZDF mit dem Krimi doch wieder einmal gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mit 5,50 Millionen Zuschauer und einem Gesamtmarktanteil von 22,3 Prozent war „Marie Brand“ die meistgesehene Sendung des Tages und lag damit sogar vor der „Tagesschau“.

Sendung verpasst? Den Fall „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ gibt es auch nach TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek.