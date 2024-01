ZDF macht es offiziell – Fans dieser Serie können aufatmen

Das ZDF bietet mit seiner „Herzkino“-Reihe ein breites Angebot für Freunde von Romanzen, Liebe und Herzschmerz. Perfekt für alle, denen Krimis zu brutal und Talkshows zu sachlich sind.

Besonders beliebt sind die Verfilmungen der Star-Autorin Inga Lindström, über 100 Drehbücher wurden schon verfilmt und im ZDF zur Prime-Time ausgestrahlt. Auch die schnulzigen Geschichten der britischen Schriftstellerin Rosamunde Pilcher kommen unglaublich gut an.

Lindström, Pilcher, Katie Fforde – Unterhaltung fürs Herz im ZDF

Was ist im Winter schöner, als sich eine Wolldecke zu schnappen und mit einem warmen Becher Tee auf der Couch einzumummeln? Und dazu dann eine herrliche romantische Liebeskomödie in der Glotze. Für Fans von gut gemachten Schnulzen gibt es im ZDF ein riesiges Angebot, oft mit Starbesetzung und an herrlichen Drehorten.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Seit dem Start von der Herzkino-Serie „Frühling“ hat sich die Spielfilmreihe mit Simone Thomalla zu einem beliebten Klassiker gemausert. Jahr für Jahr sind neue Geschichten um die engagierte Dorfhelferin Katja Baumann dazugekommen, die im malerischen Oberbayern vielen Menschen mit Herz und Hand zur Seite steht.

Herzkino-Reihe „Frühling“ startet im Februar

Jetzt gibt es tolle Nachrichten für die Fans der Reihe, die in dem idyllischen Ort „Frühling“ in der Gemeinde Bayrischzell spielt. Ab Februar laufen sechs brandneue Folgen im ZDF. Natürlich in der Primetime, denn: Ohne Katja geht es nicht! So sehen es jedenfalls die rund 6 Millionen Zuschauer, die regelmäßig einschalten.

Die 13. Staffel beginnt mit der Folge „Ein Zebra im Gepäck“. Ein ungewöhnlicher Vierbeiner zieht bei Katja im Garten ein, und Pfarrer Sonnleitner bekommt ein unmoralisches Angebot: Er hat eine glühende Verehrerin. Wie wird er damit umgehen?

Das und fünf weitere Geschichten erwarten Romantik-Fans ab dem 4. Februar sonntags um 20:15 Uhr im ZDF. Vielleicht sollten sie beim Gucken Taschentücher bereit halten.