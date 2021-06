ZDF klärt Alltagsfrage: Mario Barth findet das nur lächerlich – „Keine echten Probleme mehr“

Wie spricht man den Namen der Kult-Würze 'Maggi' aus? Hast du dir diese Frage auch schon einmal gestellt? Die meisten würden 'Maggi' wohl so aussprechen, wie man es schreibt. Doch das ist nicht korrekt, wie das ZDF auf dem Instagram-Kanal seines Spartensenders „ZDF Info“ erklärt.

Eigentlich eine spannende Geschichte, könnte man meinen. Schließlich dürften nicht wenige den Namen des Produktes, das wohl jeder in seiner Küche stehen hat, falsch aussprechen. Doch einer hält die ZDF-Aufklärungsaktion für ausgemachten Unsinn. Komiker Mario Barth.

ZDF: Mario Barth macht sich über Aufklärungspost lustig

Auf Instagram schreibt der Komiker, der für Witze über seine Freundin bekannt ist, Folgendes. „Ich bin soooooo froh. Aus zwei Gründen. 1. dass die GEZ (ja ich weiß, die heißt jetzt anders) nicht umsonst gezahlt wird, wie oft behauptet und 2. weil wir keine echten Probleme mehr haben. Puh, noch mal Glück gehabt. Ich find's geil“, so der Komiker mit „dezent“ ironischem Unterton.

Doch es geht noch weiter: „P.S.: Ich frag mich bei so etwas immer, wer sitzt da am Schreibtisch und findet das raus und vor allem wie und was noch wichtiger ist, warum?“

ZDF erklärt: SO spricht man Maggi wirklich aus

Wir hätten da eine Idee: Weil es die Instagram-Follower des „ZDF Info“-Accounts interessiert. So sammelte der Maggi-Post des ZDF in drei Tagen über 18.000 Likes. Der Post von Mario Barth zu dem Thema hatte nach 16 Stunden gerade einmal 2.500 Likes. Und das, obwohl der Komiker rund 100.000 Follower mehr auf Instagram hat als „ZDF Info“.

Ach übrigens: Maggi spricht sich „Madschi“ aus. So war der Vater von Erfinder Julius Maggi Italiener.

