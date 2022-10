ZDF zeigt intime Szenen zwischen Horst Lichter und seiner Frau – dann wird es bitterernst „Wieder sehr egoistisch!“

Am 25. Oktober zeigt das ZDF eine ganz besonderer Dokumentation. Im Mittelpunkt steht dabei „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. Das Thema am Dienstagabend: Alles rund um das Thema Herz und welche Gefahren es gibt. Denn was die wenigsten wissen: Der ehemalige Fernsehkoch erlitt mit nur 28 Jahren einen Herzinfarkt.

Daher dem ZDF-Star dieses Thema im wahrsten Sinne des Wortes besonders am Herzen. Während der Dreharbeiten trifft Horst Lichter zahlreiche Menschen, die herzkrank sind oder, wie er selber, einen Infarkt hatten. Doch neben den Geschichten andere erzählt der 60-Jährige auch einiges über seine eigenen Erfahrungen und wie seine Frau Nada Lichter damit umgeht.

ZDF-Doku zeigt Horst Lichter mit seiner Frau

In der Dokumentation erzählt der Moderator, wie es ihm nach seinem Herzinfarkt vor 42 Jahren geht. Neben der Rücksichtnahme auf seinen Körper, lebt er nach eigenen Angaben auch viel bewusster. Doch der damalige Vorfall hat seine Spuren hinterlassen. Es bestehen weiterhin Risiken, welche durch zu viel Stress oder ungesunder Ernährung bestehen. Doch dafür hat er seine Frau an seiner Seite, die stets auf ihn achtet.

Das wird besonders deutlich, als die beiden im Restaurant Essen bestellen: „Ich habe gerade mit der Frau diskutiert und eigentlich hätte ich gerne das Champignon-Rahm-Schnitzel mit Pommes und Mayo. Aber ich nehme die Forelle, weil die gesünder ist“. Mahnend schaut Nada ihn an und sagt: „Du bist 60 geworden!“.

Horst Lichter und seine Ehefrau Nada sind seit 2009 verheiratet. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Horst Galuschka

ZDF-Star Horst Lichter lässt sich ärztlich durchchecken

Wie groß die Sorge von seiner Frau sind, wird klar, als Horst Lichter erzählt, dass er bald zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen wird. Das hätte er Nada zu seinem 60. Geburtstag wohl versprochen. Anlässlich dieses Checks fragt sie ihren Mann, ob er denn Angst hätte. Seine Antwort verärgert die gebürtige Kroatien allerdings. Der Moderator sagt ganz platt: „Ich will eigentlich gar nichts wissen, weil ich glaube, man wird kränker, wenn man was weiß“.

Daraufhin sagt Nada empört: „Das finde ich wieder sehr egoistisch. Einerseits gehst du viel arbeiten, weil du sagst es ist schön. Du möchtest eine Familie haben und du möchtest lange leben, aber du willst im Grunde genommen davon nichts wissen“. Diese Worte treffen Horst Lichter und er wird einsichtiger. Trotz Angst vor den Ergebnissen geht er zum Rund-Um-Check.

Wie seine Werte am Ende aussehen und wie seine Frau darauf reagiert, siehst du Dienstagabend ab 20.15 Uhr im ZDF oder vorher schon in der Mediathek.