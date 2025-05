ZDF zieht Schlussstrich: Sendung nach fast 400 Folgen eingestampft!

Was passiert da hinter den Kulissen des ZDF? Ein Format, das sich über Jahre hinweg in die Herzen der Zuschauer gespielt hat, steht vor dem Aus. Obwohl es konstant gute Kritiken erhielt und zuletzt sogar für den Grimme-Preis nominiert war, soll jetzt Schluss sein.

Seit 2023 flimmerte das Erfolgsformat bei ZDFneo über die TV-Bildschirme und wurde parallel in der ZDF-Mediathek und auf YouTube ausgestrahlt. Alles deutete auf eine langfristige Zukunft hin. Doch plötzlich zieht der Sender die Reißleine – ohne klare Begründung.

ZDF beendet Gaming-Kultshow „Game Two“

Jetzt ist es offiziell: Das ZDF stellt die Sendung „Game Two“ ein. Die letzte Folge soll am 3. Juli 2025 ausgestrahlt werden. Danach ist Schluss – nach 382 Folgen. Erst wenige Tage zuvor gab das ZDF das TV-Aus für die Sendung „Neo Ragazzi“ aufgrund mangelnder Quoten bekannt. Nun folgt also der nächste Rückschlag für den Sender!

Für die Gaming-Community ist das ein schwerer Schlag. Seit 2016 war „Game Two“ als Nachfolger des Kultformats „Game One“ das Zuhause für Nerdkultur, Spielekritik und satirische Einspieler. Produziert von Rocket Beans Entertainment, wurde die Sendung schnell zum Kult. Das Prinzip: Wöchentlich werden Videospiel-Neuheiten, Neuigkeiten und anstehende Events präsentiert – immer mit einer satten Portion Humor! Die Moderation übernahmen dabei bekannte Gesichtern der Rocket Beans, wie Simon Krätschmer, Etienne Gardé und Nils Bomhoff.

Rocket Beans setzen trotz ZDF-Aus auf Zukunft

Trotz des Aus beim ZDF gibt sich das Team kämpferisch. „Wir glauben weiterhin an unser Produkt“, betonten die Verantwortlichen von Rocket Beans schon in einer Pressemitteilung im Sommer 2024. Weiter ergänzen sie damals: „Wir sind der festen Überzeugung, dass es so ein Format in der deutschen Medienlandschaft braucht.“

Schon jetzt sondiert das Team neue Möglichkeiten. Arno Heinisch, Geschäftsführer von Rocket Beans, erklärte im Gespräch mit dem Magazin „DWDL“: „Ich hoffe, dass wir im August einen neuen Hafen für ,Game Two‘ haben werden.“ Damit steht zumindest fest: Das Projekt soll nicht mit dem ZDF-Aus enden.

Wie und ob es mit „Game Two“ weitergeht, ist bisher noch offen. Solange die Fans sich auf eine Antwort gedulden müssen, können sie die bisherigen Folgen weiterhin in der ZDF-Mediathek und auf YouTube ansehen.