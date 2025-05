ZDF-„Fernsehgarten“: Fans auf 180 – „Kann man nicht ernst nehmen“

Bereits seit dem 26. Juni 1986 läuft der ZDF-Fernsehgarten im Sommer sonntags im ZDF. Seit 2009 wird er von der Moderatorin Andrea Kiewel auch „Kiwi“ genannt, moderiert. Im Jahr 2025 kannst du zwischen dem 4. Mai und dem 28. September fast immer sonntags um 12 Uhr den „ZDF-Fernsehgarten“ schauen.

Auch am Sonntag (25. Mai) flimmert wieder eine neue Folge des ZDF „Fernsehgarten“ über die Bildschirme. An diesem Tag steht die beliebte Show unter dem Motto „Schlager meets Dart“. Diesmal wird aus dem Schlagergarten nun also das SchlagerDARTEN. Neben einigen prominenten Gästen wird in dieser Ausgabe auch der Profi-Dart-Spieler Max „Maximiser“ Hopp in der Liveshow zu Gast sein, um dem Publikum den Präzisionssport näherbringen. Aber selbst er kann

Fernsehgarten-Auftritt sorgt für Fremdscham

Und obwohl alles unter dem Motto „Darts“ steht, müssen die Fans auf die gewohnte musikalische Unterhaltung keinesfalls verzichten! Heute mit von der Partie: Nik P., OIMARA mit Bande, Vincent Gross, Höhner, Mountain Crew, Ella Endlich, Micha von der Rampe, Sonia Liebing, Stereoact x Lena Marie Engel, NEONLICHT, Rick Arena.

Letzter konnte mit seinem Auftritt zu einem maßgeschneiderten Dartssong nicht überzeugen. „Ist das Musik oder zählt das schon als Verbrechen gegen die Menschlichkeit?“ und „Ich hätte auch mal gern so ein Selbstbewusstsein. Sich mit absoluter Nichtskönnerei vor eine Kamera zu stellen“ – so lauten nur einige der Kommentare.

Fernsehgarten enttäuscht auf ganzer Linie

Aber das war noch längst nicht der einzige Kritikpunkt! Neben dem musikalischen Auftritt von Rick Arena erntet auch Gast Profi-Dart-Spieler Max „Maximiser“ Hopp herbe Kritik, da seine Karriere-Höhepunkte bereits der Vergangenheit angehören. „Fernsehgarten“-Fans können sich rundum nicht mit dem Darts-Motto anfreunden, wie auch in den X-Kommentaren schnell deutlich wird:

„Als Max Hopp sein letztes Darts-Match gewonnen hat, war Mutti noch Kanzlerin!“

„Der beste Darts-Spieler Deutschlands? Ist aber schon ein bisschen her!“

„Heute ist Dart… Dart kann ja was werden…“

„Darts im deutschen Fernsehen kann man nicht ernst nehmen!“

„Was für schräges Motto ist das heute?!“

Der ZDF-Fernsehgarten gehört zu den beliebtesten Sendungen im deutschen TV. Im Sommer 2025 läuft die Show ab 12 Uhr sonntags im ZDF.