ZDF-„Fernsehgarten“: Nach Finale erreicht Andrea Kiewel die Nachricht

Der ZDF-„Fernsehgarten“ verabschiedet sich offiziell mit einem fulminanten Abschied in die Winterpause. Am sonnigen Sonntagmittag (29. September) verwandelte sich der Lerchenberg in eine bunte Oktoberfest-Wiese, die Prominente wie DJ Ötzi und Inka Bause anzog.

Die Stimmung war ausgelassen, die Musik laut und die Luft erfüllt von Wehmut und Vorfreude auf das nächste Jahr. Ob Andrea Kiewel & Co. ein aller letztes Mal auch bei den Zuschauern punkten konnten?

ZDF-„Fernsehgarten“ verabschiedet sich mit einem Knall

Die Schlager-Show mit Andrea Kiewel, die seit dem 5. Mai 2024 wieder für fröhliche Unterhaltung sorgte, beendete ihre diesjährige Staffel mit einem Paukenschlag. Die Kulisse des Oktoberfestes lud zum Feiern ein. Prominente wie Anna-Carina Woitschack und die Mountain Crew sorgten für zusätzlichen Pepp, während Andrea Kiewel mit ihrer charmanten Moderation das Publikum in ihren Bann zog.

Die Einschaltquoten der finalen Ausgabe waren laut „DWDL“ beeindruckend. 1,49 Millionen Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 15,3% entsprach. Im Vergleich zur Vorwoche, wo 1,323 Millionen Menschen mit einem Marktanteil von 15,4% zugeschaut hatten, war dies eine deutliche Steigerung. Die höchsten Quoten der Saison wurden am 30. Juni 2024 erreicht, mit 2,24 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,4%.

Die letzte Ausgabe des ZDF-„Fernsehgartens“ 2024 bestätigt, dass das Format nach wie vor seine treuen Fans hat. Mit soliden Quoten verabschiedete sich die Sendung nun in die Winterpause.

Doch für alle Fans, die jetzt schon Entzugserscheinungen befürchten, gibt es gute Nachrichten: Andrea Kiewel präsentiert am 6. und 13. Oktober noch zwei Ausgaben „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ aus Schwerin. Die beliebte Moderatorin wird also auch im Herbst noch für gute Laune und Unterhaltung sorgen.