ZDF-Star Dunja Hayali: Fans besorgt – „Bitte nehmen Sie sich eine Pause“

Sie ist eines der prägenden Gesichter im ZDF und seit Jahren eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Dunja Hayali moderiert regelmäßig das ZDF-Morgenmagazin und war bis Mai 2023 der Gastgeberin der Sportschau am Samstagabend.

Aktuell konzentriert sich Dunja Hayali vor allem auf ihre Arbeit als Moderatorin des Nachrichtenmagazins „heute journal“ an der Seite von Marietta Slomka und Christian Sievers. Aber ihre Arbeit scheint Dunja Hayali gerade in der heutigen Zeit nicht leicht zu fallen, die zunehmende schwarz-weiß Malerei in den Medien macht der 49-jährigen zu schaffen.

ZDF-Star Dunja Hayali mit ehrlichen Worten

Am Sonntag (12. November) teilt der ZDF-Star auf Instagram seine Sorgen, die ihn vor allem psychisch, aber auch körperlich belasten. Unter der Überschrift „Momentaufnahme“ beschreibt Dunja Hayali ihren Zustand so: „Mein Körper, mein Herz, gefühlt jede Zelle meines Körpers zieht sich seit Wochen Tag für Tag zusammen, krampft, macht sich klein. Ich denke langsamer. Ich bleibe hängen. Ich atme unbeständig. Ich verkleinere mich. Ein Zustand zwischen verhärten und zusammenbrechen.“

Auf dem dazugehörigem Foto wirkt die Moderatorin nachdenklich und kraftlos. Wenigstens ist Wilma an ihrer Seite und scheint ihr ein wenig Trost zu spenden, die Golden Retriever Hündin ist Hayalis ständige Begleiterin. Vielleicht sollte sie sich eine berufliche Auszeit nehmen?

ZDF-Star Dunja Hayali: Unterstützung der Fans

Viele Fans zeigen Verständnis und wünschen ihr Kraft und Gesundheit. Eine Userin schreibt: „Du bist für so viele Menschen eine Inspiration. Bitte bleibe stark aber achte auch auf deine Grenzen.“ Eine andere meint: „Wir brauchen Menschen wie dich, halte durch. Aber zieh dich zurück um Kräfte zu sammeln, pass auf dich auf.“ Eine weitere appelliert: „Bitte nehmen Sie sich eine Pause, um Kraft zu tanken. Wir brauchen Sie! Sie machen so vielen Menschen Mut und sind ein großes Vorbild..“ Auch Fernseh-Kollegin Ruth Moschner schickt eine Umarmung.

Es wäre wirklich schade, wenn Dunja Hayali für eine Weile von der Bildfläche verschwände. Aber wer weiß, vielleicht schöpft die erfolgreiche Journalistin aus den vielen positiven Kommentaren neue Energie. Von einem Rückzug aus der TV-Landschaft ist nichts bekannt.